Obnova kranjske zahodne obvoznice: Bratuškova poziva, naj z deli pohitijo

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je danes opravila sestanek z županom občine Kranj Boštjanom Trilarjem, predstavniki državne direkcije za infrastrukturo (DRSI), nadzornikom del Ivom Jerebom ter predstavniki izvajalcev. Dogovorili so se, da DRSI, izvajalec in nadzornik v približno dveh tednih preverijo, ali je mogoče izvedbo del na kranjski zahodni obvoznici pospešiti in cesto odpreti pred 20. marcem prihodnje leto.

"Ljudi še enkrat prosim za razumevanje," je poudarila Bratuškova in pozvala prebivalce k strpnosti. Na prvem mestu sta varnost in kakovostna izvedba del, je pojasnila ministrica in dodala: "Je pa naša skupna zaveza, da bomo delali najhitreje, kar je mogoče."

Trilar: Dostop do trgovskega središča je možen

Kranjski župan Boštjan Trilar je medtem pohvalil DRSI in ministrstvo, ki se po njegovih besedah hitro odzivata na intervencije oziroma predloge občine, ki zbira odzive tudi od občanov. Zahvalil se je tudi policistom in redarjem, ki vsakodnevno skrbijo za bolj tekoč promet.

Poudaril je tudi, da trgovski center Supernova obratuje normalno in da je dostop do njega mogoč. "Kranjčane in Kranjčanke vabim, da pridejo tudi v Supernovo," je dejal župan. V zadnjih dneh so mediji namreč poročali o stiski trgovcev v omenjenem trgovskem centru, ki naj bi jim zaradi obnove in zaprte ceste občutno upadel promet.

Kranjski župan Boštjan Trilar je poudaril, da obiskovalci kljub delom na mostu lahko dostopajo do bližnjega nakupovalnega središča. Foto: STA

Nadzornik del: Zadeva terja svoj čas

Nadzornik del Ivo Jereb je poudaril, da so v zadnjem mesecu in pol, odkar si je gradbišče nazadnje ogledala Bratuškova, zgradili kar nekaj stvari. Pojasnil je, da pri določenih zadevah čakajo na dobave iz tujine, obenem pa zaradi neravne plošče ne morejo vliti plošče v celoti, ampak gre za filigransko delo, ki ga izvajajo po poljih in v skladu z dnevnimi navodili projektanta.

"Poudaril bi rad, da delamo vsak dan z ekipami, ki so zasedene v danem trenutku za takt dela," je dejal Jereb in poudaril, da glede na potek del in njihovo sosledje na mostu ne more biti 50 ljudi. "Zadeva terja svoj čas. Delamo v skladu s pravili stroke, izvajalec dela po navodilih projektanta in pod našo taktirko," je dodal.

V Kranju predvidena obnova še enega mostu

Rok za izvedbo del je 20. marec, je spomnil Jereb. "Trenutno sledimo terminskemu planu, vreme nam gre na roke, do temperature nič stopinj Celzija in brez snega lahko delamo brez težave. Ne moremo delati čudežev, a bomo stisnili, kolikor se da," je dodal. Hkrati je nadzornik zavrnil mnenja nekaterih, da bi bilo bolj smiselno zgraditi nov most. "Ta bi stal pet milijonov evrov in gradili bi ga dve leti," je poudaril in ljudi prosil za strpnost.

Kot problematično se sicer kaže dejstvo, da je bil projekt obnove izdelan že leta 2005, čeprav je kasneje sledila še dopolnitev. "Naloga DRSI in ministrstva je, da so za projekte, ki gredo v izvajanje, izdelani novi načrti. A ta projekt je, kakršen je, se izvaja in zelo bom vesela, ko bomo v Kranju dobili nov most," je še dejala Bratuškova. Kot je spomnila, je v Kranju predvidena še obnova enega mostu, še bolj pomembno pa je, da so že odprli tudi ponudbe pri dveh drugih razpisih, in sicer za novo krožišče v Bitnjah in razširitev krožišča pri Mercatorju.