Želite glasovati na domu? To lahko sporočite le še danes.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tisti volivke in volivci, ki pa bi na lokalnih volitvah želeli glasovati predčasno, ker jih v nedeljo ne bo v domačem kraju ali zaradi drugih razlogov, lahko to storijo še danes oziroma v četrtek.

Pri tem pa morajo upoštevati, da so občinske volilne komisije določile, koliko dni bo pri njih potekalo predčasno glasovanje. V večjih občinah so lahko volivci predčasno glasovali v torek in lahko še danes ter v četrtek, medtem ko zlasti v manjših občinah predčasno glasovanje ni omogočeno vse tri dni, ampak le dan ali dva. Občine informacije, kdaj je pri njih možno predčasno glasovati, objavljajo tudi na svojih spletnih straneh.

Glasovanje zunaj svojega kraja tokrat ni možno

Državna volilna komisija je sicer zaradi vprašanj volivcev sporočila, da na lokalnih volitvah glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča oziroma na posebnih voliščih omnia ni možno.

Za župansko funkcijo se v 212 občinah poteguje 688 kandidatov. Kjer v prvem krogu župana ne bodo izvolili, bo drugi krog 2. decembra. Poleg županov bodo volivci izbirali tudi občinske in mestne svetnike ter člane svetov četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti.