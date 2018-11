Koliko zaslužijo župani in katerim se je plača najbolj zvišala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plače županov in njihova rast

Župani 21 občin (izmed 134 občin s podatki) so v letu 2018 zaslužili manj kot v letu 2014.

Župani 21 občin (izmed 134 občin s podatki) so v letu 2018 zaslužili manj kot v letu 2014. Foto: Thinkstock

Pri primerjavi plač županov s tistimi iz leta 2014 smo ugotovili, da se je plača najbolj zvišala županom občin Beltinci, Sežana in Tolmin. Število prebivalcev v dveh od teh občin se je zmanjšalo. Najvišjo plačo ima župan mestne občine Ljubljana, in sicer 4.820 evrov bruto, najvišjo, če upoštevamo število prebivalcev, pa župan občine Hodoš.

Pred lokalnimi volitvami, ki bodo 18. novembra, smo ob podatkih portala plač javnega sektorja primerjali plače poklicnih županov. Za primerjavo smo vzeli povprečno izplačano bruto plačo z dodatki v prvih osmih mesecih leta 2018 in povprečje v prvih osmih mesecih leta 2014. Leto 2014 je bilo izbrano, ker gre za obdobje pred nastopom njihovega trenutnega mandata.

Pri nekaterih na končni rezultat vplivajo tudi večja odstopanja izplačane plače v določenem mesecu v primerjavi z letnim povprečjem, ki so lahko tudi posledica večjega oziroma manjšega opravljenega števila ur in polovičnega delovnega časa v izbranem mesecu. Na portalu plač v javnem sektorju podatki za nekatere mesece in občine tudi manjkajo.

Plača župana je sicer odvisna od kategorije, ki so narejene, upoštevajoč število prebivalcev občine. Primerjali smo tudi povprečno izplačane plače profesionalnim županom v prvih osmih mesecih leta 2018, koliko prebivalcev imajo v svojih občinah in koliko zaslužijo, upoštevajoč število prebivalcev.

Trije župani z več kot 10-odstotnim dvigom plače

V omenjenem obdobju so župani treh občin, Sežana, Beltinci in Tolmin, imeli več kot desetodstotno rast bruto plače. V občini Sežana je rezultat nekoliko višji, ker je povprečje znižala skoraj polovico manjša plača v mesecu januarju leta 2014. Pri tem je treba omeniti, da je edina občina izmed prvih treh, ki se ji je število prebivalcev v tem obdobju povečalo.

Plača župana Beltincev je s povprečnih 3.183 evrov v letu 2014 zrasla na povprečnih 3.563 evrov v letu 2018. Župan je konec mandata prejemal dobrih 11 odstotkov višjo bruto plačo, medtem ko se je število prebivalcev v občini zmanjšalo za skoraj dva odstotka. Podobna zgodba je v občini Tolmin. Plača župana je zrasla za dobrih 11 odstotkov, v enakem obdobju pa je število prebivalcev občine upadlo za skoraj tri odstotke.

Občina Sežana je edina med prvimi desetimi po rasti plač, v kateri se je število prebivalcev povečalo. Med prvimi 15 občinami se je število prebivalcev povečalo v štirih občinah, poleg Sežane še v Sevnici, Domžalah in mestni občini Ljubljana.

Najvišja plača v Ljubljani, najvišja glede na prebivalca v Hodošu

Pričakovano je po plači na vrhu župan občine z največ prebivalci, pri plači na prebivalca pa župan občine z najmanj prebivalci. Župan mestne občine Ljubljana je v letu 2018 zaslužil 4.820 evrov bruto (z vsemi dodatki). To pomeni plačo v vrednosti dva centa na prebivalca. Plača v mestni občini Ljubljana se je v primerjanem obdobju dvignila za dobrih pet odstotkov, število prebivalcev pa je naraslo za dober odstotek.

Na drugem mestu je župan mestne občine Maribor. Občina ima več kot enkrat manj prebivalcev od mestne občine Ljubljana, županova plača pa je dobrih osem odstotkov nižja od plače ljubljanskega kolega. Na prebivalca zasluži župan mestne občine Maribor enkrat več od župana mestne občine Ljubljana.

Manj kot dva tisoč evrov bruto mesečne plače so v povprečju zaslužili župani treh občin: Kuzma, Podlehnik in Jesenice. Če imata prvi dve občini manj od dva tisoč rezidentov, jih ima občina Jesenice dobrih 20 tisoč.

Župan občine Hodoš, najmanjše občine po številu prebivalcev (362) v Sloveniji, ima 2.874 evrov plače in zasluži največ na prebivalca (skoraj osem evrov na prebivalca). Štiri občine v Sloveniji imajo manj od tisoč prebivalcev in v vseh župan zasluži več kot tri evre na prebivalca.