Janez Šušteršič: Planet Golob

Po dolgoletnih razpravah, ali je Pluton sploh planet ali ne, so znanstveniki zdaj presenetili z odkritjem povsem novega planeta v našem osončju. Njegova največja posebnost je, da na njem veljajo povsem drugačna logična, matematična in fizikalna pravila kot pri nas na Zemlji. Na predlog slovenskih astronomov so ga poimenovali Planet Golob.

Drugačna fizikalna, logična in še kakšna pravila, ki veljajo na Planetu Golob, pogosto pripeljejo do nenavadnih pojavov, ki se na Zemlji ne bi mogli zgoditi. Naj vam jih za sobotno razvedrilo nekaj tudi opišem.

Logična pravila

Ker logična pravila na Planetu Golob ne veljajo, je na primer mogoče najprej dodatno davčno obremeniti delo, nato pa napovedati, da ga boš v naslednjem koraku razbremenil, ter pričakovati, da ti bodo verjeli. Nekaj mesecev po tej obljubi je nato mogoče reči, da dela še ne boš razbremenil, ker je treba najprej pravično obdavčiti premoženje – in nato, le nekaj dni kasneje, povedati, da boš vendarle najprej spremenil obdavčitev dela in šele nato premoženja. In potem pojasniti, da sprememba v resnici ni namenjena razbremenitvi. In nato v treh minutah istega intervjuja dvakrat reči, da regresi in božičnice ne bodo obdavčene, in enkrat, da bodo.

Samo na Planetu Golob je mogoče najprej reči, da smo po obdavčitvi premoženja med zadnjimi na svetu, nato pa le nekaj ur kasneje povedati, da z davkom na premoženje ne bi mogli nabrati kaj dosti in da bomo zato dodatno obdavčili predvsem nepremičnine. Čeprav po njihovi obremenitvi nismo zadnji, ampak nekje v zlati sredini Evropske unije.

Na Planetu Golob je torej mogoče v nedogled nizati poljubne trditve, ki logično ne gredo skupaj, ter preživeti brez posebnega zgražanja zvestega občinstva. Pri nas na Zemlji, ko srečamo človeka, ki takole vsepovprek nekaj blebeta, najprej umolknemo in spustimo spodnjo čeljust, potem pa se ob prvi priložnosti vljudno poslovimo.

Matematična pravila

Samo na Planetu Golob je mogočenekaj mesecev zapored vzneseno napovedovati razne reforme, ki naj bi približno in figurativno stale skoraj dve milijardi, ter ob tem veselo razlagati, da nam bodo to omogočili bolj prožna fiskalna pravila in dodatni prihodki iz davčne reforme. Mogoče je nekaj mesecev povsem ignorirati opozorila fiskalnega sveta in številnih drugih, da se takšen izračun ne izide, potem pa kar na lepem – po prvem sestanku z ročno nabranim cvetom makroekonomistov – ugotoviti, da tole pa res ne bo šlo. In nato, ne da bi sploh rekel "ups" ali zardel, povedati, da morda je pa res treba najprej izračunati stroške in koliko imamo denarja, ter se šele nato odločiti, kaj bomo naredili.

Na Planetu Golob je tudi mogoče nekaj več kot sto milijonov proglasiti za največji investicijski cikel v zgodovini. Pri nas na Zemlji imamo statistične podatke, ki nam povedo, da so leta 2021 slovenska podjetja investirala več kot šest milijard evrov in pol, država pa še dve milijardi in pol zraven. Imamo tudi osnovno matematično znanje in nam je jasno, da sto ali nekaj več milijonov, ki bi jih dodali tem devetim milijardam, ne more povzročiti kakšnega silnega investicijskega zagona.

Statistika ter osnovno znanje, ki je potrebno za primerjavo računov, nam tudi povesta, kako zelo se je pri nas na Zemlji hrana podražila. Na Planetu Golob pa obstajajo trgovine, v katerih se hrana, ki jo tam kupujejo, vsak mesec malo poceni.

Fizikalna pravila

Naša Zemlja ima eno luno in vsaj večini med nami je jasno, da okrog nas kroži zato, ker se telesi medsebojno privlačita zaradi svoje mase. Planet Golob ima veliko lun, ki navdušeno krožijo okrog njega, vendar te okrog svojega planeta krožijo zaradi veliko bolj nezanesljivih fizikalnih silnic, kot so recimo moč, vpliv, interesi in nekakšna karizma.

Tudi sicer običajni zakoni težnosti na Planetu Golob ne veljajo. Astronomi so v njegovi atmosferi opazili nekakšno mavrično gmoto, ki bi po vseh pravilih morala pasti na tla, pa vendar vztraja in lebdi v zraku. Nekateri znanstveniki menijo, da gre za utelešeno podobo odrešenika, drugi, bolj prizemljeni, pa so postavili hipotezo, da gre zgolj za ego, ki se je odlepil od svojega fizičnega telesa in ima zato tako nizko specifično težo, da ga je odneslo v stratosfero.

Smo res vsi na istem planetu?

Morda se vam je ob mojem opisovanju Zemlje kot kraja, kjer ljudje stojijo z nogami trdno na tleh in upoštevajo osnovna logična in druga pravila, zazdelo, da morda ne živimo na istem planetu. To je tudi povsem mogoče. Znanstveniki so namreč na Planetu Golob ob koncu lanskega aprila opazili veliko kolonijo Slovencev, ki so se tja preselili zaradi vseh čudes in neskončnih možnosti, ki jih planet ponuja. Življenje na Zemlji, z bremenom logike, matematike in fizikalnih zakonitosti, pač ni preveč enostavno.

Številčnost kolonije se sicer v zadnjih mesecih zmanjšuje, kar je nekatere opazovalce neprijetno presenetilo. Za zdaj pa še nihče ne ve povedati, ali so se prebivalci kolonije že vrnili na Zemljo ali pa še svobodno krožijo po osončju v iskanju novega obljubljenega planeta.

