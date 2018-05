Ste se kdaj vprašali, kaj pomeni ta znak na vašem mleku? #video

Znak "izbrana kakovost – Slovenija", ki ga vedno pogosteje zasledite na mlečnih izdelkih, potrošniku zagotavlja slovensko poreklo, dodatno kontrolo in višjo kakovost.

Ste se že kdaj vprašali, od kod prihaja mleko, ki ga vsak dan zaužijete v kavi ali skledi hrustljavih kosmičev? Slovenci pri nakupu mleka dajemo prednost domačemu izvoru, zato je pomembno, da imamo možnost nakupa mlečnih izdelkov stoodstotno slovenskega porekla.

Zakaj kupovati slovensko?

Pridelava mleka ima pri nas številne prednosti. Majhne črede, zmerne mlečnosti, odprta paša v neokrnjeni naravi in mnoge druge prednosti so tiste, ki zagotavljajo posebno kakovost pridelanega mleka. Poleg tega so krave v večini krmljene s travniško krmo, zato ima mleko ugodnejšo sestavo maščobnih kislin. Pot od kmeta do mlekarne je kratka, kar zagotavlja večjo svežino mleka in ohranjanje kakovostnih sestavin v mleku. To pa je ključno pri nadaljnji predelavi mleka v mlečne izdelke, ki jih z moderno tehnologijo in pod strogimi higienskimi pogoji proizvajajo slovenske mlekarne.

Kakšno zagotovilo mi da znak "izbrana kakovost – Slovenija"?

Vsi izdelki, ki nosijo ta znak, so stoodstotno slovenskega porekla – od pridelave do predelave. To pomeni, da je bilo mleko pomolzeno na eni od slovenskih kmetij, ki so certificirane za shemo "izbrana kakovost", mlečni izdelki iz tega mleka pa so bili nato predelani v eni od certificiranih mlekarn v Sloveniji.

Stoodstotno slovenska pridelava in predelava omogoča največjo sledljivost ter dodatno kontrolo nad pridelavo in predelavo mleka, kar pozitivno vpliva na kakovost in svežino mleka ter mlečnih izdelkov.

Znak "izbrana kakovost - Slovenija" zagotavlja višjo kakovost. Zelo pomembno je, da mleko po prevzemu pri pridelovalcu v čim krajšem mogočem času pride do mlekarne, saj je certifikat "izbrana kakovost - Slovenija" jamstvo, da so mlečni izdelki višje kakovosti in večje svežine. Zaščitni znak "izbrana kakovost – Slovenija" zagotavlja, da je mleko od prevzema iz zbiralnice mleka do sprejema v mlekarno dostavljeno v manj kot 15 urah in je boljše mikrobiološke kakovosti, kot predpisuje zakonodaja.

Znak "izbrana kakovost – Slovenija" na mleku in mlečnih izdelkih nam zagotavlja posebno mikrobiološko kakovost osnovne surovine teh izdelkov. Surovo mleko namreč vsebuje manjše število mikroorganizmov, kot je dovoljeno po evropski zakonodaji. To je odraz posebno skrbne pridelave mleka vključno s strogo higieno pri molži, skladiščenju in transportu ter učinkovitem hlajenju mleka.

Doseganje nižjega števila mikroorganizmov je eden od dejavnikov, ki vpliva na tehnološko kakovost mleka, kar je pomembno za njegovo predelavo v kakovostne mlečne izdelke.

Dodatne redne kontrole potrjujejo kakovost mleka "izbrana kakovost – Slovenija" Mleko in mlečni izdelki lahko pridobijo znak "izbrana kakovost – Slovenija" šele takrat, ko jim kontrolni organi dodelijo certifikat, ki dokazuje, da ti izdelki izpolnjujejo prav vse pogoje sheme izbrana kakovost. Zunanje kontrole se izvajajo vsaj enkrat letno, hkrati pa potekajo tudi redne notranje kontrole pri pridelovalcih ali predelovalcih, ki zagotavljajo redno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Zaupajte znaku in izberite mleko in mlečne proizvode, ki so označeni z znakom "izbrana kakovost – Slovenija".

Ponovimo: Zakaj izbrati mlečni izdelek z znakom "izbrana kakovost – Slovenija"?

Mlečni izdelek z znakom "izbrana kakovost – Slovenija" nam zagotavlja:

#višjo kakovost

#večjo svežino

#slovensko poreklo