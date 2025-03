XYZ cilja na 500-kratno rast vrednosti, medtem ko XRP cilja na vrednost 3 dolarje in ADA na 1 dolar

Ripple, Cardano in XYZVerse polnijo naslovnice z drzno napovedjo cen. XYZVerse cilja na izjemno 500-kratno povečanje vrednosti, Ripplov XRP cilja na mejnik tri dolarje, Cardanov ADA si prizadeva doseči vrednost en dolar. Kaj bi lahko bilo za temi ambicioznimi cilji in kaj bi lahko spodbudilo njihov morebitni porast?

XYZVerse postavlja nov trend. Ali bi lahko ta meme valuta dosegla 50-kratno povečanje svoje vrednosti v kratkem času?

Za XYZVerse se kaže precej veliko zanimanje vlagateljev. Kot prvi meme token, ki pokriva vse športe, pritegne tako športne navdušence kot navdušence nad kriptovalutami, kar ustvarja edinstven preplet, ki pridobiva resno pozornost. Z močnim predprodajnim obdobjem in angažirano skupnostjo nekateri vlagatelji že opazujejo velik potencial za dobičke.

Foto: LA KADJ LLC

Več kot le meme valuta

Za razliko od večine meme valut, ki sledijo trendom predvsem zaradi viralnosti, XYZVerse postavlja nov trend. Združuje energični svet športa z viralno naravo meme kulture. In deluje. Predprodaja poteka hitro, prvi kupci pa si že zagotavljajo tokene po delčku cene, za katero nekateri menijo, da bi lahko bila njihova prihodnja vrednost.

Trenutno je XYZVerse še v fazi predprodaje, vendar je povpraševanje že veliko. Cena se je že povzpela z 0,0001 dolarja v prvi fazi na 0,003333 dolarja v 12. fazi, pri čemer je več kot 70 odstotkov, od predvidenega cilja 15 milijonov dolarjev, že zbranih. Vlagatelji, ki so vstopili zgodaj, so pridobili pomembno prednost, z zaključnim ciljem predprodaje 0,1 dolarja, kar vzbuja dodatno pozornost.

Optimistična je tudi napoved za vrednost XYZ

XYZVerse je že predstavljen na CoinMarketCap, kjer je skupnost pokazala velik interes glede valute, saj kar 95 odstotkov udeležencev pričakuje, da bo $XYZ rasel.

XYZ je opazil tudi ugledni kriptovplivnež DanjoCapitalMaster, ki ima skoraj 800 tisoč sledilcev. Nedavno je izrazil svojo podporo projektu, ki ga je označil kot moonshot opportunity. Meni, da gre za izjemno priložnost, ki ima potencial za zelo velik in hitro dosežen uspeh. Seveda v svetu kriptovalut ni nič zagotovljeno, vendar je navdušenje res veliko.

Foto: LA KADJ LLC

Poleg navdušenja skupnosti ima XYZVerse strukturiran model tokenomike, namenjen dolgoročni trajnosti. 15 odstotkov je dodeljenih za likvidnost, da se ustvari trdna tržna osnova. Za nagrajevanje svoje skupnosti prek airdropov in bonusov je ekipa namenila deset odstotkov skupne ponudbe. Poleg tega je velik del, 17,13 odstotka, dodeljen deflacijski strategiji burn, ki bi lahko zmanjšala ponudbo in skozi čas povečala povpraševanje po $XYZ.

Projekt, ki ga vodi skupnost z velikimi načrti

Ena stvar, ki XYZVerse loči od drugih, je način, kako angažira svojo skupnost. Ekipa je nedavno predstavila program Ambasadorjev, ki uporabnikom omogoča, da zaslužijo brezplačne tokene s podporo projektu. In to je šele začetek – že potekajo pogovori z večjimi športnimi zvezdniki, da bi povečali prepoznavnost. Z združevanjem tradicionalnih športnih navdušencev in hitrorastočega kriptoprostora XYZVerse gradi nekaj drugačnega – nekaj, kar ima vrednost zabave in resnično angažiranost.

Ali bi lahko XYZVerse postal naslednja velika meme valuta?

S hitro rastočo predprodajo, močno skupnostjo in ambiciozno časovnico ima XYZVerse vse sestavine za projekt z resnim potencialom. Medtem ko je kriptotrg vedno nepredvidljiv, mnogi vlagatelji to vidijo kot priložnost, da se zgodaj vključijo v nekaj velikega. Predprodaja ne bo trajala večno – če vas zanima, je zdaj morda čas zadnji čas za vstop.

Ripple (XRP)

XRP je v zadnjih šestih mesecih doživel pomemben premik, saj se je njegova cena v tem obdobju povečala za neverjetnih 316,68 odstotka. Vendar pa je v preteklem mesecu cena padla za 5,70 odstotka, nato pa se je trend obrnil v pozitivno smer s 3,74-odstotno rastjo v zadnjem tednu.

Trenutna cena se giblje med 2,24 in 2,62 dolarja, pri čemer trenutno stoji blizu desetdnevnega in stodnevnega preprostega drsečega povprečja, ki znašata 2,44 in 2,41 dolarja. Najbližja odporna raven je pri 2,79 dolarja, najbližja podpora pa pri 2,05 dolarja. Preboj teh ravni bi lahko določil smer naslednjega gibanja cene.

RSI znaša 43,32, kar pomeni, da cena ni prekupljena, niti preprodana. MACD je nekoliko negativen pri –0,0028, kar nakazuje manjši pritisk navzdol. Stohastična vrednost je nizka pri 19,06, kar bi lahko pomenilo, da je valuta preprodana in bi se kmalu lahko odbila. Če XRP preseže odpor pri 2,79 dolarja, bi lahko narasel na 3,16 dolarja, kar je približno 20 odstotkov več od trenutne cene. Če pade pod podporo pri 2,05 dolarja, bi lahko vrednost padla na 1,68 dolarja, kar je približno 25 odstotkov manj.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) je doživel opazne spremembe cene v različnih časovnih obdobjih. V preteklem tednu se je cena povečala za 1,25 odstotka, vendar pa je v zadnjem mesecu padla za 6,07 odstotka. V širši sliki je cena v zadnjih šestih mesecih narasla za 90,81 odstotka. Trenutna cena se giblje med 0,6760 in 0,7500 dolarja.

Na podlagi teh podatkov je mogoče, da bi cena lahko narasla. Indeks relativne moči (RSI) znaša 49,34, kar je blizu nevtralnega območja, vendar nekoliko nakazuje na podcenjenost. Stohastični indikator je pri 14,72, kar kaže, da bi lahko bila valuta preprodana in da bi kmalu lahko doživela rast cene. Moving Average Convergence Divergence (MACD) je pozitiven pri 0,0019550912, kar nakazuje na morebiten porast trenda.

Nedavne nastavitve cene kažejo na močan razvoj v zadnjih šestih mesecih, kar pomeni možnost nadaljnjih dobičkov. Če cena prebije najbližjo odporo pri 0,79 dolarja, bi lahko dosegla drugo odporo pri 0,864 dolarja, kar bi predstavljalo približno 15- odstotno povečanje v primerjavi s trenutnimi vrednostmi. Po drugi strani, če cena pade pod podporo pri 0,642 dolarja, bi lahko padla na drugo podporo pri 0,568 dolarja, kar bi predstavljalo približno 15-odstotni padec. Spremljanje teh ravni lahko pomaga pri napovedovanju morebitnih gibanj cene Cardana.

XRP in ADA sta pripravljena na rast, vendar XYZVerse ponuja edinstveno meme valuto, osredotočeno na šport, ki cilja na pomembne dobičke in uspeh, ki ga vodi skupnost. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite njihovo spletno stran, Telegram ali X.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.