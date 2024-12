Velika razprodaja najbolj priljubljene računalniške opreme

V tej ponudbi boste dobili doživljenjsko licenco za programe, kar je veliko pametnejši nakup kot naročnina na Microsoft 365. Microsoft Office 2021 je opremljen s klasičnimi programi, ki jih poznate in na katere se vsakodnevno zanašate: Wordom, Excelom, PowerPointom, Outlookom, Teamsom, OneNotom, Publisherjem in Accessom. Dobili boste neomejen dostop do teh programov, da boste lahko opravljali zasebne in službene obveznosti. Brez težav boste ustvarjali dokumente, preglednice, predstavitve, organizirali sestanke in drugo, saj imajo vsi programi linearen uporabniški vmesnik, preprost za uporabo. Če imate doma več računalnikov ali bi nakupovali skupaj s prijatelji, lahko izberete paket več ključev, ki je ugodnejši. Tudi MS Office Professional 2016 lahko dobite po najnižji ceni letos, samo 15,69 evra za doživljenjsko uporabo, kar je odlično za tiste z manj denarja. Če uporabljate star Windowsov sistem, je čas, da ga posodobite na Windows 11 Professional, ki omejen čas stane samo 13,55 evra (redna cena 199 €). Windows 11 Pro prinaša izboljšan uporabniški vmesnik, lahko pa ga boste tudi bolj prilagodili svojim potrebam. S to programsko opremo boste dobili tudi naprednejše varnostne rešitve, kot so biometrična prijava, TPM 2.0, pameten nadzornik programov, šifrirana avtentikacija in protivirusna zaščita, da bodo vaši osebni in službeni podatki ostali varni. Ponudba velja samo omejen čas, zato hitro izkoristite te nepremagljive cene.

Časovno omejena ponudba. Doživljenjski Microsoftovi izdelki že za 8 €

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, stoodstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so doživljenjske in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi doživljenjske poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.