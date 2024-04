Ugodni popusti za nakup priljubljene računalniške opreme

Microsoftovi programi koristijo popolnoma vsem. Če imate programe za ustvarjanje pisnih dokumentov, preglednic, predstavitev in urejanje baz podatkov, se boste laže lotili vseh profesionalnih ali akademskih izzivov. Microsoftovi programi so načeloma precej dragi, ampak na srečo obstajajo tudi občasni posebni popusti, ki cene znižajo na sprejemljivo raven. Na Keysoffu imajo veliko razprodajo programske opreme , kjer lahko prihranite pri doživljenjskih licencah za Microsoft Office in Windows. V tej razprodaji lahko Microsoft Office Professional 2021 dobite že za samo 25,75 € (redna cena 299 €). Z licenco za Microsoft Office bo vaš osebni računalnik postal motor produktivnosti. S popolnim paketom programov na dosegu roke boste pripravljeni na vse osebne, profesionalne ali ustvarjalne projekte. Izboljšajte svojo produktivnost in si s to časovno omejeno razprodajo zagotovite doživljenjski dostop do paketa zanesljivih programov, enostavnih za uporabo.

Foto: Keysoff.com

Doživljenjski Microsoft Office 2021 že od 15 €

Če hočete posodobiti računalnik ali potrebujete kopijo Windowsa 11 Pro za nov računalnik, izkoristite to ponudbo, dokler jo lahko. Na Keysoffu lahko dobite doživljenjski Windows 11 Professional že za 13,55 € (redna cena 199 €). Windows 11 Pro vključuje najnovejše posodobitve umetne inteligence, ki vam omogočajo bolj učinkovito delo in igro. To vključuje tudi novega pomočnika Windows Copilot, ki vam lahko pripravi sezname predvajanja, obnove dokumentov in še marsikaj. To je odlična priložnost, da posodobite svoj sistem in programsko opremo po sprejemljivi ceni.

Doživljenjski ključi za Windows že od 6 €

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Veliki paketi, nepremagljive cene

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, 100-odstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so doživljenjske in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi doživljenjske poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.