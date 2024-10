Telemach se približuje mladim in svoj portfelj krepi s platformo Astra AI

Telemach Slovenija še naprej širi svoj nabor naprednih telekomunikacijskih storitev za svoje uporabnike, ob tem pa misli tudi na mlade generacije. Odslej tako v mobilnih paketih VEČ ponuja izobraževalno platformo Astra AI, ki izkorišča moč umetne inteligence. Namenjena je osnovnošolcem in dijakom ter ponuja popolnoma prilagojeno pomoč za vsakega uporabnika pri učenju matematike, angleščine in kemije, na voljo pa so tudi priprave na maturo.