Številka 1 za nakup računalnika in računalniških komponent

V sodobni družbi, kjer tehnologija igra vse pomembnejšo vlogo, se je razvila posebna niša trgovin, ki so se specializirale za prodajo in odkup računalniške opreme. Med temi izstopa trgovina Komponentko , katere poslovni model temelji na ponudbi široke palete računalniških komponent, gaming računalnikov, poslovnih računalnikov in servisnih ter popravljalnih storitev. Članek bo predstavil, kako se Komponentko sooča z izzivi in priložnostmi v hitro spreminjajočem se tehnološkem okolju in kako njegova ponudba ustreza potrebam modernih potrošnikov.

Gaming računalniki in grafične kartice

Posebno pozornost Komponentko namenja gaming skupnosti s ponudbo visokokakovostnih gaming računalnikov in grafičnih kartic. Razumevanje potreb igralcev igra ključno vlogo pri izbiri komponent, ki zagotavljajo optimalno izkušnjo pri igranju najnovejših videoiger. Ponudba gaming opreme je prilagojena tako zahtevnim uporabnikom, ki iščejo najvišjo možno zmogljivost, kot tudi tistim z omejenim proračunom, ki želijo dobro razmerje med ceno in kakovostjo.

Gaming računalniki Komponentko

Njihovi gaming računalniki so zasnovani za vrhunsko igralno zmogljivost. Opremljeni so z najnovejšimi procesorji, grafičnimi karticami, RAM in SSD NVME m.2 diski, ki vam bodo omogočili brezhibno igranje iger. Ponujajo vam različne konfiguracije gaming računalnikov, tako da boste zagotovo našli tisto, kar potrebujete in kar ustreza vašemu proračunu. Če pa ustreznega računalnika ne najdete, vam bodo z veseljem pripravili prilagojeno ponudbo.

Grafične kartice Komponentko

V trgovini Komponentko vam ponujajo širok izbor grafičnih kartic vseh vodilnih proizvajalcev, kot so NVIDIA, AMD, ASUS, MSI, Gigabyte, Colorful, Palit, Zotac, PNY in ostali. Izbirate lahko med različnimi modeli grafičnih kartic, ki se razlikujejo po zmogljivosti, ceni in porabi energije. Njihovo strokovno usposobljeno osebje vam bo z veseljem pomagalo pri izbiri ustrezne grafične kartice za vaše potrebe.

Najprivlačnejše in najbolj iskane komponente iz svetu gaming računalništva in gaming računalnikov

Svet iger se vedno razvija in z njim tudi potrebe igralcev. Za vrhunsko igralno izkušnjo potrebujete zmogljive komponente, ki lahko sledijo najnovejšim igram in grafičnim zahtevam. V tem članku vam predstavljamo nekaj najbolj iskanih komponent v gaming svetu leta 2023.

Procesorji

Intel Core i9-14900K: Ta procesor ponuja izjemno zmogljivost s 16 jedri in 24 nitmi. Odličen je za zahtevne igre in ustvarjanje vsebin.

AMD Ryzen 7 7950X3D: Ta procesor z uporabo 3D V-Cache tehnologije dosega izjemno igralno zmogljivost. Je odlična izbira za igralce, ki želijo najboljše možne rezultate.

Grafične kartice

AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB: Ta kartica ponuja izjemno zmogljivost s 24 GB GDDR7 pomnilnika. Odlična je za igranje iger v ločljivosti 4K in z uporabo ray tracinga.

Nvidia GeForce RTX 4090 24GB: Ta kartica je trenutno najzmogljivejša grafična kartica na trgu. Ponuja izjemno zmogljivost za igranje iger v ločljivosti 4K in z uporabo ray tracinga.

Diski

Samsung 990 PRO 2TB NVMe SSD: Ta disk ponuja izjemne hitrosti branja in zapisovanja. Odličen je za igralce, ki želijo hitro nalaganje iger in programov.

Matične plošče

Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi: Ta matična plošča ponuja vse, kar potrebujete za vrhunsko igralno izkušnjo. Ima zmogljiv chipset, podporo za najnovejše procesorje in grafične kartice ter bogato paleto funkcij.

Poslovni računalniki in prilagojene rešitve

Komponentko prav tako razume potrebe poslovnih uporabnikov, katerih zahteve se razlikujejo od potreb običajnih potrošnikov. Ponudba poslovnih računalnikov je zato oblikovana z mislijo na zanesljivost, varnost in produktivnost. Prilagojene rešitve, ki jih ponuja Komponentko, podjetjem omogočajo, da izboljšajo svoje operacije in povečajo učinkovitost dela.

Servis in popravila

Ker je tehnologija nagnjena k okvaram, Komponentko ponuja celovite servisne storitve, ki obsegajo popravila računalnikov, odstranjevanje virusov in nameščanje operacijskih sistemov. Ta vidik poslovanja je še posebej pomemben, saj zagotavlja, da so stranke deležne podpore tudi po nakupu. Hitra in učinkovita servisna podpora povečuje zadovoljstvo strank in gradi dolgoročne odnose. Njihov servis računalnikov se nahaja v Ljubljani v nakupovalnem središču BTC.

Nakup na obroke in možnosti financiranja

Ob zavedanju finančnih omejitev nekaterih potrošnikov Komponentko omogoča nakup računalnikov in druge elektronike na obroke. Ta možnost je dostopna tudi tujcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji, kar širi dostopnost tehnologije širši skupini ljudi. Poleg tega sistem staro za novo kupcem omogoča, da svojo staro opremo zamenjajo za novo, s čimer se zmanjšuje obremenitev elektronskih odpadkov. Ponudba na obroke in fleksibilne možnosti financiranja pa odpirajo vrata napredne tehnologije širšemu krogu uporabnikov, ne glede na njihov finančni položaj.

Pomen ponovne uporabe in recikliranja

V času naraščajoče okoljske ozaveščenosti Komponentko ponuja trajnostno alternativo z odkupom in prodajo rabljene računalniške opreme. Ta pristop ne samo zmanjšuje količino elektronskih odpadkov, ampak tudi omogoča kupcem dostop do tehnologije po dostopnejših cenah. Ponovna uporaba in recikliranje postajata ključna elementa v industriji elektronike, kar Komponentko postavlja v sam vrh podjetij, ki prispevajo k trajnostnejši prihodnosti.

Če kupujete obnovljeno, kupujte pri preverjenem trgovcu V današnjem času, ko je spletno nakupovanje postalo del naše vsakdanjosti, je pomembno biti previden, še posebej pri nakupu elektronike. Na raznih spletnih portalih je sicer mogoče najti privlačne ponudbe, vendar se je povečalo tudi število prevar. Zato je smiselno obrniti se na preverjene prodajalce obnovljene elektronike, kot je računalniška trgovina Komponentko. Pri njih lahko kupci najdejo zanesljivo obnovljeno opremo z garancijo, kar zagotavlja varnost in zanesljivost nakupa.



