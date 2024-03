Nov način plačevanja upravnim enotam, fakultetam, knjižnicam …

Sistem Flik je sprva zaživel kot zelo preprost sistem plačevanja med uporabniki osebnih računov slovenskih bank, saj omogoča takojšnjo in brezplačno poravnavo brez vnašanja podatkov, kot je števila računa, in v vsakem trenutku, ne samo med poslovnim časom bank.

Njegovi snovalci ga zdaj nadgrajujejo v sistem, ki omogoča plačevanje tudi pri spletnih nakupih in nakupih na prodajnih mestih, so pojasnili na ministrstvu za finance.

V Sloveniji je trenutno 45 knjižnic, v katerih je storitve mogoče poravnati s plačilno storitvijo Flik. Foto: Shutterstock

Preprosto, hitro, brezplačno, kadarkoli

Na seznamu UJP je trenutno več kot 350 ponudnikov iz vrst proračunskih uporabnikov, ki sprejemajo plačila Flik. O priljubljenosti storitve Flik nazorno pove podatek, da je že v nekaj mesecih po uvedbi dosegel četrtinski delež vseh spletnih plačil v Sloveniji, glavni razlog za priljubljenost pa vidijo v preprostosti storitve.

Za razliko od običajnih nakazil, kjer so transakcije plačljive (lahko so deloma ali v celoti vključene v plačljive bančne pakete), trajajo nekaj časa znotraj istega dneva in se izvajajo samo skladno z urnikom plačilnega prometa, to je do zgodnjih popoldanskih ur, so transakcije Flik brez dodatnih stroškov, takojšnje in na voljo vsako minuto vsakega dneva.

Med slovenskimi sodišči plačila s storitvijo Flik za zdaj omogoča samo Okrožno sodišče v Ljubljani. Foto: Shutterstock

Še en korak v digitalizaciji plačevanj storitev proračunskih uporabnikov

Uprava Republike Slovenije za javna plačila je sistem spletnih plačil vzpostavila leta 2012. Z njim so uporabniki storitve proračunskih uporabnikov že lahko plačevali s spletnimi bankami, storitvijo Valu Moneta Telekoma Slovenije in Petrolovo digitalno denarnico mBills, je pojasnila vršilka dolžnosti generalnega direktorja UJP Urška Kos.

Plačila Flik, ki so najnovejši dodatek na seznamu možnih načinov plačila za storitve proračunskih uporabnikov, za UJP upravlja Nova ljubljanska banka, so še pojasnili na UJP.