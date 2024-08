Najboljša ponudba meseca: Galaxy telefoni, ki jih morate imeti ob vrnitvi v šolo in službo!

Začetek novega šolskega leta in vračanje v službo je čas, da nadgradite svojo tehnologijo in izboljšate vsakodnevno rutino z najnovejšimi pametnimi telefoni Samsung. Z revolucionarno tehnologijo Galaxy AI bodo vaši novi telefoni pametnejši, hitrejši in bolj intuitivni kot kdajkoli prej. Z brezhibnim povezovanjem z drugimi napravami in naprednimi funkcijami je Samsung Galaxy prava izbira za vse, ki želijo biti produktivni, povezani in organizirani.

Napredni telefoni ob vrnitvi v šolo in službo

Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6 prinašata popolnoma novo dimenzijo uporabniške izkušnje s svojimi prepogljivimi zasloni, ki se prilagajajo vašim potrebam. S tehnologijo Galaxy AI1 lahko uživate v večopravilnosti na najvišji ravni, saj vam omogoča, da uporabljate več aplikacij hkrati, kar je idealno za vse, ki se vračate v šolo ali delate na daljavo. Napredna umetna inteligenca omogoča personalizirano izkušnjo, saj se telefon uči vaših navad in prilagaja svoje funkcije vašemu življenjskemu slogu.

Galaxy S24 Ultra je vrhunski pametni telefon, zasnovan za tiste, ki iščejo zmogljivost in natančnost. Z izjemnim zaslonom, zmogljivim procesorjem in napredno kamero, ki uporablja umetno inteligenco za izboljšanje kakovosti fotografij in videoposnetkov, je Galaxy S24 Ultra idealen za ustvarjalce vsebin, študente in profesionalce, ki želijo najboljše orodje za delo in zabavo.

Foto: Samsung

Izjemna produktivnost z Galaxy AI

Z Galaxy AI bo vsakodnevno življenje lažje in produktivnejše. S funkcijami, kot so Tolmač (Interpreter), ki omogoča takojšnje prevajanje pogovorov v več jezikov, Pomoč za zapiske (Note Assist) za hitro ustvarjanje in organizacijo zapiskov ter Iskanje z obkroževanjem (Circle to Search) za preprosto iskanje informacij, bo vaš Galaxy telefon postal nepogrešljiv asistent za šolo in delo.

Funkcija Pomoč za klepet (Chat Assist) vam omogoča boljše upravljanje družbenih interakcij, medtem ko Android Auto poskrbi za varno vožnjo z možnostjo brezhibne povezave z vašim vozilom. Z Galaxy AI boste vedno korak pred drugimi, saj vam omogoča, da izkoristite vsak trenutek dneva na najboljši možen način.

Ekosistem Galaxy: Povezanost brez meja

Z umetno inteligenco Galaxy AI in ekosistemom Galaxy so vaše naprave vedno povezane in sinhronizirane, kar vam omogoča, da brez težav preklapljate med telefonom, tabličnim računalnikom, računalnikom in drugimi napravami. Samsung DeX omogoča uporabo telefona kot računalnika, kar je idealno za delo na poti, medtem ko vam funkcije, kot so SmartThings in Quick Share, omogočajo hitro in varno deljenje datotek in nadzor nad pametnim domom.

Ekskluzivna ponudba: Prejmite več ob nakupu izbranih telefonov Galaxy! Izkoristite posebno ponudbo in prejmite fantastična darila ob nakupu izbranih pametnih telefonov Galaxy: Ob nakupu telefona Galaxy Z Fold6 ali Galaxy S24 Ultra prejmete fitnes zapestnico Galaxy Fit3, brezžične slušalke Galaxy Buds3 Pro in tablični računalnik Galaxy Tab A9+.

Ob nakupu telefona Galaxy S24, S24+, Galaxy Z Flip6 ali Galaxy S23 FE, S23 prejmete fitnes zapestnico Galaxy Fit3 in brezžične slušalke Galaxy Buds3 Pro.

Ob nakupu telefona Galaxy A55 5G prejmete tablični računalnik Galaxy Tab A9.

Ne zamudite priložnosti za nadgradnjo! Promocija traja od 30. 8. do 29. 9. 2024 ali do porabe zalog daril. Obiščite spletno stran Samsung za več informacij in nakup. Nadgradite svojo tehnologijo in izkoristite vse prednosti, ki jih prinaša Galaxy AI!

1. funkcije Galaxy AI bodo na voljo brezplačno do konca leta 2025 na podprtih napravah Samsung Galaxy.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.