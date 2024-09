Ljubljanski športni center GYM24 zaposlil prvega osebnega trenerja, ki ga poganja umetna inteligenca

GYM24, priljubljeni fitnes center v Ljubljani, je predstavil najnovejšo pridobitev, digitalnega ambasadorja in trenerja, ki deluje na osnovi umetne inteligence. Kot digitalni trener zastopa GYM24 in prinaša svežino na področje športnega trenerstva, združuje strokovnost z zabavnim pridihom ter prevzema vlogo virtualnega ambasadorja, ki je na voljo 24/7, pri čemer želi ustvariti motivacijsko in zabavno izkušnjo.

Foto: GJM d. o. o.

Digitalni ambasador GYM24 skozi zabaven pogovor nudi celovito podporo in svetovanje na številnih področjih športa ter zdravega življenjskega sloga. Inovativni športni trener svetuje s prilagojenimi vadbami za izboljšanje telesne pripravljenosti in doseganje specifičnih športnih ciljev, nudi nutricionistično svetovanje ter strategije za izboljšanje splošnega počutja. Obenem uporabnike obvešča o najnovejših športnih trendih, inovacijah in novostih GYM24.

Digitalnega trenerja so razvili v sodelovanju s strokovnjaki za pogovorno umetno inteligenco v laboratoriju Retoba. Treniral je na avtorskih vsebinah kluba GYM24, ki jih kombinira s splošno dostopnim znanjem v velikih jezikovnih modelih. Je izjemno prilagodljiv, saj se uči iz interakcij in se prilagodi individualnim potrebam športnikov.

Peter Žibert iz GYM24 poudarja: "V GYM24 vedno iščemo inovativne pristope, da svojim članom in vsem zainteresiranim omogočamo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Naš digitalni trener ni le motivator in humorist, ampak tudi virtualni ambasador našega centra, ki s svojim pristopom predstavlja naše vrednote in naš moto."

"Gre za enega izmed najzabavnejših projektov na področju prompt inženiringa značajev za digitalne ambasadorje do zdaj," komentirajo projekt pri Retobi. "Digitalni trener združuje znanja o športu, motivaciji in zdravem življenjskem slogu ter jih podaja skozi humoristično obarvano retoriko. Na projektu smo se izjemno zabavali in se ob tem veliko naučili."

Digitalni trener je brezplačno na voljo 24 ur na dan vsem zainteresiranim za šport in vadbo prek pogovornega vmesnika na https://aitrener.gym24.si/. Trenutno deluje v beta različici, ki jo bodo sproti nadgrajevali in prilagajali glede na povratne informacije uporabnikov za vse boljšo uporabniško izkušnjo.

Naročnik oglasnega sporočila je GJM d. o. o.