Kogar ni, veliko zamudi – prihaja 23. SEMPL!

V Grand hotelu Bernardin v Portorožu bo 14. in 15. novembra edina medijska konferenca v regiji SEMPL, ki bo letos naslovila nepotrpežljivost oz. načine, kako se soočiti z njo v okviru medijev in komunikacij.

Letošnja tema konference SEMPL je osredotočena na eno izmed najbolj aktualnih vprašanj v sodobnem svetu – kako lahko blagovne znamke z razumevanjem in prilagajanjem obdobju nepotrpežljivosti bolje pritegnejo svoje občinstvo, zadržijo njihovo pozornost in dosežejo učinkovitejše rezultate. Skozi prizmo nepotrpežljivosti, ki dandanes spremlja malodane vsako panogo, in uspešnega pristopanja k njej, bodo spregovorili mednarodni govorci, med katerimi so Sasha Savic, Gizem Ozturk in Richard Colwell.

Konferenco bo tokrat vodila priznana hrvaška voditeljica in glasbenica Ida Prester. Kampanjam v regiji Adriatik, ki so v preteklem letu pritegnile pozornost, bodo podelili nagrade sempler. Pregled in ocenjevanje prijavljenih del bo opravljala desetčlanska žirija, ki ji bo predsedovala Nermina Mašala Kelić, izvršna direktorica medijske agencije UM Sarajevo.

Prijave so odprte še do torka, 15. oktobra.

Duh letošnje rdeče niti konference je vizualno ujet v podobi školjke z biseri. Biser je rezultat nenehnega postopnega dela narave in hkrati opomnik, da je na najboljše stvari v življenju vredno počakati. Po lanski nadvse uspešni vrnitvi po nekajletni odsotnosti bo SEMPL letos postregel z mednarodno, še pestrejšo zasedbo govorcev, ki bodo zbranim na konferenci postregli z uvidi, kako pri ciljnih skupinah pritegniti (in zadržati) tisto najtežje in hkrati najpomembnejše – pozornost in čas.

Na odru SEMPL-a se bodo med drugim zvrstili eden najbolj nagrajenih voditeljev v oglaševalski in medijski industriji v ZDA Sasha Savic, direktor in ustanovitelj podjetja RED C Research Richard Colwell, direktorica programov globalnega učenja pri TBWA\Worldwide Gizem Ozturk in francoska strokovnjakinja za lepotni marketing Mélissa Duhalde. Foto: SEMPL

IZZIVI IN PRILOŽNOSTI ZA BLAGOVNE ZNAMKE V DOBI NEPOTRPEŽLJIVOSTI

V svetu hitro spreminjajočih se trendov in tehnologij, kjer so potrošniki navajeni, da do informacij, produktov in storitev dostopajo z le enim klikom, je ključno, da blagovne znamke razumejo, kako se odzvati na to novo realnost.

Nepotrpežljivost je postala sinonim za sodobno potrošniško vedenje. S porastom digitalnih platform, ki omogočajo takojšnjo zadovoljitev potreb, so potrošniki postali navajeni, da tisto, kar želijo, dobijo takoj. Ta trend je okrepil tudi razvoj umetne inteligence, mobilnih aplikacij in e-trgovine, ki so potrošnikom omogočile enostaven dostop do širokega spektra proizvodov in storitev.

Raziskave kažejo, da je pozornost potrošnikov v povprečju krajša kot kadarkoli prej. To pomeni, da imajo blagovne znamke le malo časa za to, da pritegnejo pozornost svojega občinstva in ga prepričajo, da se njegova interakcija nadaljuje.

RAZISKAVE IN … PRILAGODITEV

Današnji potrošniki so nezaupljivi in zahtevni. Ne le da pričakujejo hitre in učinkovite rešitve, ampak tudi kakovostne in personalizirane izkušnje. Z njimi ni več mogoče delati na staromoden način, temveč se morajo blagovne znamke prilagoditi njihovim potrebam in željam. To pomeni, da morajo znamke investirati v razumevanje svojega občinstva, raziskovati njihove preference in izkušnje ter prav tako prilagoditi svoj pristop.

Na konferenci SEMPL bodo ugledni govorci z različnih področij delili svoje izkušnje in znanje o tem, kako uspešno doseči to prilagoditev.

Med njimi bo Sasha Savić, eden najbolj nagrajenih voditeljev v oglaševalski in medijski industriji v ZDA. Na osrednjem odru bo v pogovoru z Barbaro Modic, direktorico in partnerico pri STARS Adriatic & Balkans, govoril o usodi oglaševalskih agencij, v delo katerih je globoko zarezala umetna inteligenca, hitro spreminjajoče se medijsko okolje pa od oglaševalskih snovalcev terja visoko stopnjo prilagajanja.

Richard Colwell, izvršni direktor irskega raziskovalnega podjetja RED C Research, bo naslovil tematiko, ki v medijskem prostoru vedno znova odpira perečo debato – zakaj kljub predvidenemu padcu priljubljenosti televizija ne izgublja svojega vpliva in pomena.

Mélissa Duhalde, strokovnjakinja za lepotni marketing, ki ji je LinkedIn letos podelil naziv TOP VOICES in ki je v svoji karieri sodelovala s kozmetičnimi velikani, kot so L'Oreal, LVMH in Estée Lauder, bo izpostavila pomembnost raznolikosti in vključenosti v kozmetični industriji.

Na SEMPL-ovem odru pa bo nastopila tudi Gizem Ozturk, globalna direktorica programov globalnega učenja pri TBWA\Worldwide, ki bo predstavila načrt za krepitev globalne povezanosti v podjetjih prek prilagojenih izobraževalnih programov. Seznam se seveda še ne konča. V celoti si ga lahko ogledate tukaj.

PRIJAVA DEL MOGOČA ŠE NEKAJ DNI Presežki poganjajo družbo in spodbujajo napredek, zato je prav, da so najbolj izstopajoči med njimi tudi nagrajeni. Zaključek prvega dne konference bo tako namenjen podelitvi nagrad Sempler, ki jo bodo prejele najuspešnejše lanske medijske kampanje. Sistem za prijavo strokovnih del je odprt še do torka, 15. oktobra. Dela se lahko prijavi v 11 kategorij, celotna prijava pa poteka tukaj. Jadranska regija je presečišče inovativnih prebliskov, ki vsako leto naniza številne impresivne kampanje. Ob prijavi štirih del je peto brezplačno. Prijavnina za posamezno prijavljeno delo je 390 evrov (+ 22 % DDV).

Naročnik oglasnega sporočila je SEMPL.