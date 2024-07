Huawei Pura 70 Ultra korenito spreminja tudi naravoslovno fotografijo

Gorazd Golob je strastni naravoslovni fotograf, ki se že več kot dvajset let predano posveča raziskovanju in dokumentiranju narave po vsem svetu. Njegova pot na področju naravoslovne fotografije se je začela precej nenavadno, med službeno potjo v Južnoafriško republiko, kjer je prvič začutil čarobnost Afrike. Od takrat dalje se je njegova ljubezen do te celine le še poglabljala. Gorazd nam bo v tem intervjuju zaupal svoje izkušnje, prigode in nasvete, kako zajeti popolne trenutke divjega življenja, hkrati pa bo z nami delil svoje prve vtise o najnovejšem telefonu Huawei Pura 70 Ultra, ki ga je imel priložnost preizkusiti.

Kako se je začela vaša pot na področju naravoslovne fotografije in kaj vas je pritegnilo k temu, da ste se začeli s tem ukvarjati?

Razlog za to, da sem se začel ukvarjati z naravoslovno fotografijo, je bila pravzaprav moja prva službena pot v JAR. Tja sem šel z namenom, da bi kupoval in prodajal stroje za obdelavo zelenjave, odnesel pa sem seme Afrike, in to že s svoje prve prave afriške poti.

Kaj vas je najbolj očaralo pri vašem prvem obisku Južnoafriške republike? Kako se je vaša ljubezen do Afrike razvijala skozi leta?

Ja, to so spomini. V Afriko sem prvič prišel popolnoma nepripravljen – oblečen za safari (smeh, op. a.). V Cape Town sem prispel s pravimi gojzarji (pohodnimi čevlji). Si predstavljate? V mesto, ki je primerljivo evropskim ali drugim prestolnicam po svetu. S pohodnimi čevlji, gorskimi čevlji! Noro! (smeh, op. a.)

Ko sem se uskladil z okolico in se poučil o lokalnih običajih, "pravilnih" načinih in izbrisal stereotipe in znanje, za katerega sem mislil, da ga imam o Afriki, pa se je začelo. Že način življenja, upočasnjen tempo življenja (glede na evropske navade), drug način komuniciranja (vedno izrečeš nekaj vljudnostnih fraz na začetku pogovora, preden nekoga "napadeš" z vprašanji in zahtevami, in si vzameš čas …) in odprtost so me prevzeli. Ko pa sem odkril še nacionalne parke, pa me je popolnoma prevzelo, nekako sem začutil, da spadam tja, počutil sem se kot doma. In ta občutek tudi danes, po več kot 20 letih, še vedno traja. In ne le to – vedno globlji je.

Kateri so vaši najljubši kraji za fotografiranje po svetu in zakaj? Kako izbirate destinacije za svoja fotografska potovanja?

Slišalo se bo klišejsko, a je res – vsi kraji so moji najljubši, vsak nov kraj je nova ljubezen, vsak nov dan je nov izziv in vsak že obiskani je nova priložnost za nadgradnjo prejšnjega obiska. Ko kasneje fotografije gledaš doma na ekranu, sestavljaš zgodbe, utrinke, se ti utrne marsikatera ideja, ki bi jo želel preizkusiti naslednjič, rojevajo se že ideje za stvari, ki bi jih bilo vredno podrobneje obdelati, raziskati, dobiti nove vpoglede (ali v življenje domačinov ali lokalne divjine). Vsekakor pa so vsi vredni ponovnih obiskov – v drugih letnih časih, ob posebnih dogodkih ali pa samo zato, da se vrneš.

Katere živali ali naravni prizori so vam najbolj pri srcu in zakaj?

Sam nimam priljubljenih in nepriljubljenih živali, enako pri srcu mi je fotografija žvižgajoče podgane, ki si ureja luknjo v zemlji, kot fotografija beloglavega jastreba, ki prinaša material za gnezdo, kot bi nosil šopek za drago, ali pa levje družine, ki si izkazuje naklonjenost in povezanost, po kateri slovijo. Kot v vseh drugih fotografskih žanrih je najpomembnejša prava luč, svetloba. In če zajameš dogajanje ali portret v pravi luči, je to že velik doprinos k odlični fotografiji.

Kako pomembna je oprema pri vašem delu in kakšno opremo najpogosteje uporabljate?

Naravoslovna fotografija je ena najzahtevnejših, kar se opreme tiče. Ker so pogoji dela nepredvidljivi, modeli neubogljivi in dostikrat ne sodelujejo s fotografi, se je treba pripraviti na različne načine, da na koncu prideš do dobrega posnetka. Najmanj, kar je potrebno, je to, da imaš dobre teleobjektive, maskirna oblačila in/ali šotore ter fotoaparat, ki dobro deluje pri svetlobno slabih pogojih. Na srečo je zdaj fotografska oprema že precej napredovala in je skoraj z vsako mogoče nekaj narediti, a res odličen posnetek zagotovo zahteva dobro opremo, da o pripravljenosti na fotografiranje ne govorimo. Najprej je treba vedeti, kje in kdaj fotografirati kakšno žival (ne samo tekom dneva, ampak predvsem glede na življenjski ciklus – treba je vedeti, kdaj se parijo, kdaj delajo dom za mladiče, kdaj se rojevajo nove generacije, kako dolgo in kako jih hranijo, kako odraščajo, kako si mladi samci prilaščajo teritorije, se borijo za alfa status …). Ko vse to znanje uskladiš z vremenom, mirno lokacijo, opremo in še čim, lahko začneš (velik nasmeh, op. a.). Moje mnenje je, da je najpomembnejša oprema med ušesi, potem pa vse drugo.

Kakšni so vaši prvi vtisi o najnovejšem telefonu Huawei Pura 70 Ultra? Kaj menite o novi kameri na telefonu? Kako se primerja z vašo profesionalno opremo?

Najprej za informacijo: moja oprema tehta več kot 25 kilogramov in je vredna precej več kot Huawei Pura 70 Ultra. Vendar je fotoaparat v telefonu Pura 70 Ultra sposoben posneti izjemne fotografije – ne govorim le o kvaliteti posnetka, temveč predvsem o rokovanju z njim in o samem zajemu posnetka, ki je na povsem drugem nivoju, kot sem bil navajen pri drugih telefonih. Velik senzor, kar je vedno zagotovilo, da bo fotografija kvalitetna, je prva prednost, zatem pa je vredno izpostaviti odličen objektiv in avtomatske nastavitve. Jaz s tem telefonom naredim veliko hitrih posnetkov (fotografije in videe), saj moji "modeli" niso radi pri miru. No, ali pa še nisem spoznal jastreba, ki bi mirno poziral na skalovju (smeh, op. a.).

Kako tehnologija, kot sta AI in funkcija ultra hitrih posnetkov, vpliva na vaše delo?

Zajem fotografije je lažji, več zaporednih posnetkov je v naravoslovni fotografiji velik bonus, še posebej ker se živali pretežno gibljejo.

Kako ohranjate potrpljenje in osredotočenost med dolgimi čakanji na pravi trenutek za fotografijo? Ali imate kakšne posebne zgodbe, povezane s čakanjem na popoln posnetek?

Če imam kaj, imam veliko zgodb (velik nasmeh, op. a.). Glede popolnega posnetka je tako, kot čakajo deskarji poln val, vinarji popolno letino, pristaši teorij zarote popolno teorijo in romantiki popolno ljubezen. Kaj pa je popolno? Če želiš nekaj dlje časa delati, moraš vedno stremeti k izboljšanju, razvoju … Enako je pri fotografiranju. Nobena luč ni enaka drugi, noben sončni vzhod ali zahod ni enak drugemu, kot, pod katerim pada svetloba na motiv, ni nikoli enak, vsak posnetek, za katerega si naredil vse, kar je bilo v tvoji moči, in je osnova za nadaljnji razvoj in še boljši posnetek, je korak na poti do odličnih posnetkov. Fotografija pa je subjektivna, isto fotografijo vidimo vsak s svojimi očmi, jo razumemo po svoje in prek svojega pogleda na svet. Za nekoga je popolna, za drugega ne. Skoraj popoln trenutek pa je, ko si zadovoljen z ustvarjenim.

Zanimiva zgodba, povezana s čakanjem na posnetek, je bila zgodba s slonom, ki me je ignoriral več kot uro, in ko sem se ravno sprijaznil s tem, da ne bo nič, je prišel do avta, povohal vsakega posameznika posebej, se naslonil in malo zamajal avto. Tu je še povodni konj, ki je plaval – tekel je vzporedno s čolnom, nato pa ga je očitno zagrabila tesnoba in se je pognal proti čolnu, jaz sem čakal na pravi trenutek, da naredim fotografijo, voznik pa bi se seveda že odpeljal dalje, ker ga je že malce stiskalo v trebuhu (povsem razumljivo, povodni konj je le nekoliko večja gmota). Naravoslovni fotografi smo deležni veliko začudenih pogledov, ko ležimo v travi ali se peš poskušamo prikrasti do levov, ki nas že lep čas opazujejo iz bližnje skale, kamor so pohiteli, še preden smo mi vedeli, da gremo do njih …

Kako pomembno je poznavanje naravnega vedenja živali za uspešno fotografiranje?

To je osnova za dobro naravoslovno fotografijo. Kot povsod drugje je tudi tukaj treba narediti "domačo nalogo" in se dobro pripraviti na fotografiranje in možnosti za uspeh so v trenutku veliko večje.

Kako vidite prihodnost naravoslovne fotografije in kako se bo ta razvijala v prihodnjih letih?

Naravoslovna fotografija se s poplavo dobre fotografske opreme za že precej sprejemljiv denar in z veliko popularnostjo dviguje. Mislim, da se naše zavedanje o naravi, zdravem življenju in odnosu do narave spreminja, izboljšuje, zato se vedno več ljudi podaja na to pot. Jaz imam na svojih fotografskih potovanjih vedno več "telefon fotografov", torej tistih, ki imajo radi naravo, vendar niso profesionalni fotografi in snemajo fotografije in filme s telefoni. Včasih jim kar zavidam, ker je tako enostavno in so rezultati na zavidljivi ravni. Zagotovo bodo vsi ti posamezniki veseli, da je na trgu tako zmogljiv telefon, kot je Huawei Pura 70 Ultra. Z njim so dobre fotografije že skoraj same po sebi zagotovljene.

Kako ocenjujete funkcijo Ultra SnapShot, ki omogoča fotografiranje premikajočih se predmetov s hitrostjo do 300 kilometrov na uro?

Ker se nobene živali ne gibljejo s to hitrostjo, tega ne morem komentirati (nasmeh, op. a.), vsekakor pa je s to funkcijo zamrzniti trenutek izjemno enostavno. Zagotovo bom to funkcijo preizkusil na svoji poti v Ekvador, kjer bomo fotografirali kolibrije.

Kako ocenjujete samodejno ostrenje in povečano občutljivost na svetlobo pri Huawei Pura 70 Ultra?

Zelo preprosto – velik napredek za boljšo fotografijo, to je res popolnoma druga raven.

Ali menite, da bi lahko Huawei Pura 70 Ultra nadomestil vaš primarni fotoaparat v določenih situacijah? Zakaj oziroma zakaj ne?

Seveda, za osebne potrebe vsekakor.

Kako pomembna je mobilnost in lahkotnost opreme pri vašem delu, še posebej na terenu?

Odvisno od tega, v kakšni kondiciji si. Če lahko nosiš od šest- do osemkilogramski objektiv in aparat, je v redu. Če pa nisi v kondiciji, pa se trudiš opremo prilagajati naročilu. Za veliko dela pa lahko zdaj uporabiš telefon, kar pomeni znatno lažje delo kot prej.

Katere funkcije na Huawei Pura 70 Ultra bi lahko najbolj izboljšale vaše delo na terenu?

Velik senzor pomeni ogromno za kvalitetno fotografije in prav tako odličen objektiv s hitrim zanesljivim samodejnim ostrenjem.

Kako vidite potencial mobilne fotografije za profesionalno uporabo, zlasti z naprednimi telefoni, kot je Huawei Pura 70 Ultra?

Predvsem kot reportažni aparat, še posebej v dobrih svetlobnih pogojih, ker je vedno pri roki in je s tem njegov potencial ogromen. Poleg tega ga glede na to, da je vendarle telefon, ljudje ne opazijo in ne gledajo nanj, kot gledajo na klasičen fotoaparat, torej je večja možnost spontanih ali ukradenih trenutkov. Za objave v medijih je kvaliteta fotografije povsem primerna.

Kako ste vključeni v ohranjanje narave in kako vaše delo prispeva k temu cilju?

Zelo primerno vprašanje. Vključen sem preko agencij, ki skrbijo za ekološko ozaveščenost predvsem v manj razvitih državah, kjer je to povsem na stranskem tiru (to je razumljivo glede na težave, ki jih pestijo). Bodimo odkriti – turizem je velik onesnaževalec, delno zaradi letalskih poletov, embalaže, plastike v deviški naravi, kjer pa se domačini ne zavedajo, kako velika težava je to, zato je v tamkajšnjih krajih treba še toliko bolj paziti, da vse, kar prineseš, tudi odneseš. Znan je moto pravih popotnikov: ko si na potovanju, ne pusti ničesar razen stopinj in ne odnesi ničesar razen spominov (v mojem primeru torej na fotografskih karticah ali v telefonskem spominu).

Kakšni so vaši nasveti za fotografiranje ptic, ki so pogosto hitri in težko dostopni subjekti?

Učenje, študiranje, povprašati je treba poznavalce s tega področja, prebrati veliko knjig, vsekakor pa se naučiti vedenja ptic, ki jih želimo fotografirati, in nazadnje – veliko potrpljenja. Ni recepta, ki bi veljal za vse.

Kako se je vaš stil fotografije razvijal skozi leta in kdo so bili vaši največji vzorniki?

Moj stil se je spreminjal glede na moje poznavanje tematike, glede na opremo, glede na lokacijo – s fotografijo pa si želim nekaj več, ne le ujeti trenutka, temveč tudi neko sporočilo. Predvsem naj bi bila fotografija namenjena tudi podajanju sporočil, ki jih preko tega medija lažje ali pa učinkovitejše posredujemo gledalcu. Vzornikov je mnogo, prebral sem ogromno knjig, videl nešteto fotografij (in to ne le naravoslovnih), občudujem pa kar nekaj fotografov. Nekateri med njimi so Sebastiao Selgado, Frans Lanting, Nick Brandt, Paul Nicklen, Art Wolfe, Jim Branderburg, Joel Santore, David Jarrow, Joel Meyerowitz, Steve Mccurry … Še mnogo starejših pomembnih fotografov iz drugih zvrsti in mnogo mladih zagnanih umetnikov, ki podirajo tabuje, odkrivajo možnosti simbioze klasične fotografije in drugih medijev. Navdiha je ogromno, le odprte glave in srca moraš biti ter brez predsodkov.

Kakšne so vaše izkušnje s fotografiranjem v mestnih okoljih? Kakšne so v primerjavi z naravnimi?

Naravoslovna fotografija v urbanem okolju je posebna zvrst, vse drugo je enako. Svoj model moraš preučiti in se mu prilagoditi. Vedno sta potrebna učenje in delo.

Kako pomembna je funkcija samodejnega ostrenja pri fotografiranju divjih živali in narave?

Dandanes je mnogo posnetkov, ki so zaradi hitrega samodejnega ostrenja sploh prvič mogoči – včasih brez tega enostavno nisi bil dovolj hiter. Določene akcije so bile za nas nevidne, zdaj pa marsikaj odkrivamo ravno zaradi tega napredka pri ostrenju. Pri preizkusu Huawei Pura 70 Ultra sem bil nad to funkcijo presenečen in kasneje navdušen.

Kako vidite prednosti glavne kamere Ultra Lighting Pop-Out z 1-palčnim tipalom in zaslonko f/1.6 v primerjavi s tradicionalnimi DSLR-kamerami?

Prednost je seveda v velikosti aparata. Drugače je še vedno DSLR-kamera z mnogo večjim senzorjem primernejša za manjšo globinsko ostrino ali slabše svetlobne pogoje (čeprav že na tem področju Pura 70 Ultra dela odlično z AI in s programsko opremo delno nadomesti fizične omejitve).

Kako se po vašem mnenju Huawei Pura 70 Ultra izkaže pri fotografiranju v slabih svetlobnih pogojih, kot so nočne fotografije?

Kot sem že omenil, ta senzor že omogoča resno delo in velike povečave fotografij. Res je, da se je treba malo naučiti in navaditi na to, kako narediti takšne fotografije, a končni izdelek je vreden tega. Bodimo odkriti, raziskovati, kaj vse ponuja ta telefon, je kot ena pravljica. Zelo priporočam.

Ali menite, da lahko nova generacija kamere Ultra Lighting Macro izboljša bližinske fotografije v primerjavi z vašimi trenutnimi tehnikami?

Le malo uporabnikov ima to znanje in drago opremo, da prekosi makro fotografije s tega telefona. Fenomenalna kvaliteta in končni izdelek.

Kako pomembna sta avtonomija baterije in hitro polnjenje za vaše delo na terenu?

Zelo, zelo pomembno! A to pri nas, naravoslovnih fotografih, gre z roko v roki tudi s časom polnjenja – da lahko baterijo Pura 70 Ultra napolnimo do 50 odstotkov v le 15 minutah, je fantastičen podatek. Da lahko v tako kratkem času preprosto nadaljuješ s svojim delom, je res pohvale vredno.

Kako ocenjujete kakovost posnetkov in barvno reprodukcijo fotografij, ki jih posname Huawei Pura 70 Ultra?

Meni je zelo všečna in barvna reprodukcija je realna, lahko pa si jo tudi malo prirediš z nastavitvami. Kakovost posnetkov je primerna za velike povečave, če je želja, ali pa za odlično prezentacijo na ekranih.

Fotografirate živali, zato je vprašanje na mestu – ali imate kakšno domačo žival?

Nimam, ker nimam časa. Doma sem malo časa in ne želim puščati živali zaprtih v kletkah, sobah ali ogradah. Ko sem bil mlajši, sem imel vse od paličnjakov, hrčkov, želv, več vrst ptic, akvarijskih živali, zajca, velikokrat tudi vse to hkrati (smeh, op. a.). Ko pa sta otroka zapustila gnezdo in sva bila z ženo veliko na poti, sva začela sobivati s posameznimi pajki in komarji, ki se naselijo, ko naju nekaj časa ni.

Verjetno bom, ko (če) se bom enkrat v starosti malo ustalil, spet imel kakšno žival. Spomnim se svoje prve poti na sever Kgalagadija v Južnoafriški republiki, kjer so jate kanarčkov obiskovale zajetje vode in se preganjale po nebu in pesku. Takrat sem si rekel, da v kletko živali ne bom več zapiral. Presrečen sem, da sem prepotoval toliko sveta in videl toliko divjih živali, se od njih naučil ogromno življenjskih resnic, spoznal vso lepoto in ljubezen, ki domujeta po celem svetu, če le znaš to videti in sprejeti. Vsi naši strahovi so posledica nevednosti in zavajanja tistih, ki jim ta nevednost prinaša dobičke.

Kakšne fotografije zasedajo galerijo vašega mobilnega telefona?

To je vprašanje, pri katerem se pomen fotoaparata v telefonu najbolje pokaže. Na mojem telefonu so različne fotografije – od fotografij najpomembnejših družinskih dogodkov, družine, prijateljev, veliko službenih fotografij ali uspešno izvedenih projektov ali težav, ki jih je treba urediti in jih najlažje in najhitreje predstaviš s pomočjo telefona, fotografije in videi z mojih potovanj, levi, sloni, hrošči govnači, prizori rojstev in smrti živali, prizori, ki jih želim pokazati zaradi zanimivosti, informiranja ali reklame, slike posebnega obroka (te občasno posnamem, da se pohvalim pred otroki), fotografije izbranega vina, ki sem ga poizkusil, fotografije nostalgičnih dogodkov ali pozabljenih trenutkov … Zdaj šele vidim, koliko vse te fotografije pomenijo za mojo dušo, moj vsakdan in koliko dobrega in koristnega lahko prinesejo.

Na koncu želim poudariti, kako pomembno je, da ljudje čim pogosteje fotografirajo s telefonom. Na ta način lahko ujamemo neprecenljive trenutke, ki nam bodo še velikokrat narisali nasmeh na obraz. S Huawei Pura 70 Ultra je to še posebej enostavno, saj omogoča izjemno kakovost fotografij in enostavno uporabo. Izkoristite ta potencial in ustvarjajte spomine, ki bodo trajali večno.

