Hiter in zanesljiv internet kot temelj sodobnega življenja

V današnjem digitaliziranem svetu internet ni več luksuz, temveč je nepogrešljiv del vsakdana. Njegov vpliv se čuti v vseh sferah družbe – od poslovnega do zasebnega sveta. S hitro rastjo pametnih naprav, razširjenostjo dela na daljavo in spletnim izobraževanjem se je internet iz občasnega orodja preoblikoval v ključno infrastrukturo. Zato mora biti zanesljiv ter hiter. In najhitrejšega pri nas zagotavlja Telemach Slovenija.*

Naši domovi postajajo vse pametnejši, število povezanih naprav pa narašča. Foto: Shutterstock / Telemach d.o.o.

S pomočjo interneta se povezujemo s svetom, dostopamo do informacij in opravljamo osnovne naloge, ki so še pred nekaj desetletji zahtevale fizično prisotnost. Delo na daljavo je morda ena najbolj očitnih sprememb, ki jih omogoča internet. Pred zadnjo pandemijo je bilo delo od doma rezervirano za peščico poklicev, danes pa je postal standard v številnih panogah. Učinkovitost video klicev, izmenjava velikih količin podatkov in stalna povezanost z ekipo so neprecenljive prednosti, ki omogočajo nemoteno delovanje podjetij po vsem svetu.

Vse več učencev uporablja spletne platforme za izobraževanje na daljavo. Foto: Shutterstock / Telemach d.o.o.

Poleg dela na daljavo je internet nepogrešljiv tudi za izobraževanje. Študenti in dijaki lahko dostopajo do spletnih tečajev, virov in video predavanj, ki jim pomagajo pridobivati nova znanja in veščine. Poleg tega pa je internet postal ključni vir zabave, saj ljudje vse bolj posegajo po pretočnih storitvah, igranju spletnih iger in druženju na družbenih omrežjih.

Igranje iger postaja vse bolj priljubljeno, tudi med odraslimi. Foto: Shutterstock / Telemach d.o.o.

V prihodnosti se bo pomen interneta še povečal, saj z veliko hitrostjo napredujejo tehnologije, kot sta umetna inteligenca in internet stvari (IoT). Naša življenja bodo postajala vse bolj odvisna od hitrega in zanesljivega interneta, saj bo omogočal upravljanje pametnih domov, zdravstva na daljavo in še več.

V Sloveniji najvišje hitrosti interneta zagotavlja Telemach s svojim zanesljivim hibridno-koaksialnim optičnim omrežjem in na ta način ponuja svojim uporabnikom korak s sodobnim svetom.







*Trditev Najhitrejši internet v Sloveniji potrjujejo tedenske meritve povprečne hitrosti prenosa podatkov k uporabniku v fiksnem omrežju, od avgusta 2023 do konca julija 2024. Vir: AKOS Test Net, https://www.akostest.net/sl/statistics.

