Novost pri brskanju po spletu, poimenovana AI overview (UI pregled), bo uporabnikom v ZDA na voljo ta teden, je na torkovem dogodku v Kaliforniji napovedal glavni izvršni direktor podjetja Google Sundar Pichai. Dodal je, da bo funkcija kmalu na voljo v drugih državah in dostopna več kot milijardi ljudi.

Po novem bodo Googlovi rezultati iskanja na vrhu strani ponujali povzetek, ki ga bo ustvarila umetna inteligenca Gemini. Pod tem povzetkom bodo nanizani običajni rezultati iskanja. Odgovori umetne inteligence bodo vsebovali kratke povzetke ugotovitev s povezavami na spletne vire, ki so zagotovili informacije.

"Vprašate lahko, kar vam pade na pamet ali kar morate narediti – od raziskovanja do načrtovanja in snovanja idej –, in Google bo poskrbel za vse potrebno," je povedala vodja ekipe za Google Search Liz Reid.

Google odgovarja konkurenci

S spremembo Google naslavlja vedno večji pritisk konkurenčnih iskalnikov, ki jih poganja umetna inteligenca, kot je Perplexity, ter govorice, da OpenAI, ki stoji za orodjem ChatGPT, razvija svoj lastni spletni iskalnik, navaja AFP. Iskanje s pomočjo klepeta z umetno inteligenco je na voljo tudi na Facebooku, Instagramu in WhatsAppu, kar uporabnikom omogoča pridobivanje informacij brez uporabe Googlovega iskalnika.

Po poročanju AFP nekateri uporabniki hvalijo te alternativne storitve, češ da zagotavljajo precej bolj pregledno izkušnjo iskanja po spletu. Ustvarjalci spletnih vsebin in manjši založniki so na drugi strani nad spremembo zaskrbljeni, saj se bojijo, da uporabniki ne bodo več klikali na spletna mesta, da bi našli informacije.

Raziskovalno podjetje Gartner je ocenilo, da se bo spletni promet, ustvarjen prek iskalnikov, zaradi vpeljave orodij umetne inteligence do leta 2026 zmanjšal za 25 odstotkov.

Ker je Googlov posel v veliki meri odvisen od oglaševanja, ki ga vpleta v svoj iskalni sistem, so se pojavila namigovanja, da bi interakcije z umetno inteligenco v slogu ChatGPT lahko vplivale na njegovo poslovanje. "Ugotovili smo, da ljudje z AI overview pogosteje uporabljajo iskalnik Search in so bolj zadovoljni z rezultati," je dejala Reid.

Po njenih besedah bo podjetje kmalu začelo tudi preizkušati uporabo umetne inteligence pri iskanju na podlagi videovsebine kot vira poizvedbe. Tako bi lahko na primer uporabniki naredili videoposnetek pokvarjenega aparata in od Googla zahtevali, naj ga diagnosticira in predstavi nasvete za njegovo popravilo.

Takšne multimodalne poizvedbe so bile tudi med osrednjimi poudarki ponedeljkove predstavitve modela umetne inteligence GPT-4o. Gre za najnovejšo posodobitev modela GPT 4, ki lahko ustvarja vsebino ali razume ukaze v obliki glasu, besedila ali slik, navaja AFP.

Tako kot OpenAI je tudi Google pokazal, kako lahko njegova umetna inteligenca med drugim s pomočjo kamere pametnega telefona prepoznava okolico.

Ravno ustvarjanje še pametnejših in človeku podobnih digitalnih pomočnikov naj bi postala naslednja osrednja točka v tekmi podjetij pri razvoju generativne umetne inteligence. Po poročanju ameriških medijev se Apple približuje dogovoru s podjetjem OpenAI za uporabo zmogljivosti orodja ChatGPT na telefonih iPhone. Apple bi lahko dogovor predstavil prihodnji mesec na posebnem dogodku v Kaliforniji, še poroča AFP.