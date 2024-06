Kot so na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, razkrili razvijalci vtičnika za blokiranje oglasov na YouTubu Sponsorblock, je YouTube začel preizkušati t. i. vstavljanje oglasov s strežniške strani, kar naj bi zlomilo delovanje Sponsorblocka.

YouTube is currently experimenting with server-side ad injection. This means that the ad is being added directly into the video stream.



This breaks sponsorblock since now all timestamps are offset by the ad times.