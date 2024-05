ASUS – prvi proizvajalec prenosnih računalnikov predstavlja računalnik Copilot+ PC!

V panogi računalništva že več kot leto dni potekajo razprave o umetni inteligenci. Prvi prenosniki, pripravljeni na umetno inteligenco, so na trg prišli decembra, danes pa je ASUS Vivobook S 15 (S5507) v središču pozornosti kot pionir nove generacije prenosnikov Copilot+ PC .

ASUS Vivobook S 15 (S5507), ki ga poganja vrsta najsodobnejših Microsoftovih programskih funkcij umetne inteligence, kot so Copilot, Live Captions in Recall, ne ponuja le impresivne funkcionalnosti, temveč izstopa tudi po strojni opremi.

Foto: ASUS

Poglobimo se v podrobnosti Podaljšana avtonomija baterije. Vivobook S 15 se ponaša z impresivno avtonomijo baterije, ki znaša več kot 18 ur, s čimer za približno deset odstotkov presega avtonomijo baterije prenosnika Apple MacBook.

Če povzamemo, Vivobook S 15 združuje napredne izboljšave umetne inteligence z vrhunsko strojno opremo, zato je odlična izbira za produktivnost, zabavo in splošno zadovoljstvo uporabnikov.

Zakaj je tako pomemben?

S pojavom ChatGPT, ki je množicam predstavil tehnologijo velikih jezikovnih modelov in sprožil preboj v tehnološki industriji, so računalniške zmogljivosti podatkovnih centrov presegle pričakovanja. Več kot 60 odstotkov nalog se zdaj izvaja v oblaku, kar je povzročilo skokovit porast stroškov naročnin, saj je na spletu na voljo vse več storitev umetne inteligence. Na primer, račun za storitve v oblaku za povprečnega ustvarjalca vsebin je danes za 200 odstotkov višji od njegovih stroškov za glasbo in pretočne storitve. Ta trend se bo verjetno nadaljeval, razen če se nekatere računalniške naloge ne bodo prenesle na lokalne sisteme. Zato bo združevanje storitev v oblaku in vgrajenih funkcij stroškovno učinkovitejše in varnejše, saj bodo storitve in aplikacije izvajale procese umetne inteligence lokalno.

Foto: ASUS

Procesor Qualcomm ARM

Copilot+ PC predstavlja tudi debi procesorja Qualcomm Snapdragon X Elite – prvega procesorja, zasnovanega za delovanje operacijskega sistema Windows na arhitekturi ARM. Tehnološki navdušenci že leta sanjajo o tem trenutku in hvalijo ključne prednosti v primerjavi z običajnimi prenosniki, kot so večje zmogljivosti ob manjši porabi energije in drastično daljša avtonomija baterije.

Če smo natančni, procesorji ARM v primerjavi s konkurenti zagotavljajo bistveno boljšo energetsko učinkovitost, saj zagotavljajo največje zmogljivosti ob zgolj tretjini porabljene energije. To pomeni neverjetno dolgo avtonomijo delovanja na baterijo. Tako kot pametni telefoni tudi prenosni računalniki s procesorji ARM dosegajo izjemne dolge čase delovanja in stanja v pripravljenosti, ki trajajo več deset ur – kar je precejšen odmik od tistega, česar ste vajeni danes.

Foto: ASUS

Vivobook S 15 S5507 je prvi prenosnik te vrste, ki ga lahko prednaročite že danes.

Ključni tehnični podatki za Vivobook S 15 Operacijski sistem: Windows 11 Pro

Procesor: Qualcomm Snapdragon X Elite

Pomnilnik: 16 ali 32 GB LPDDR5x

Hramba podatkov: 1 ali 2 TB PCIe Gen 4 pogon SSD

Zaslon: 3K OLED 120 Hz, 16 : 9

Baterija: 70 Wh (več kot 18 ur avtonomije) Priključki: 2-krat USB4, 2-krat USB 3.2 Gen1 Type A, 1-krat bralnik kartic micro SD, 1-krat HDMI 2.1, 1-krat 3,5 mm avdio priključek Mere: 352 x 227 x 14,7–15 mm

Teža: 1,42 kg

Material: kovina Priporočena prodajna cena: 1559 evrov.



