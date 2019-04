Zasegli več kot 300 tablet in ampule s prepovedanimi snovmi v športu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti na Obrežju so med opravljanjem mejne kontrole ob vstopu v Slovenijo v osebnem avtomobilu bolgarskih registrskih oznak našli več kot 300 tablet in deset ampul s prepovedanimi snovmi v športu.

27-letnemu državljanu Bolgarije, ki je potoval kot potnik v osebnem avtomobilu, so policisti zasegli prepovedane tablete in ampule, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Osumljenca bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so še sporočili z novomeške policijske uprave.