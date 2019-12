V nesreči na ljubljanski obvoznici umrl 46-letnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ljubljanski severni obvoznici med priključkoma Šiška in Dravlje proti Kosezam se je popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 46-letni voznik osebnega vozila.

46-letni voznik osebnega vozila je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v zadnji del prikolice tovornega vozila, ki ga je pred njim z zmanjšano hitrostjo zaradi gostote prometa vozil 40-letni državljan BiH, poroča STA.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Posledice nesreče na severni ljubljanski obvoznici med priključkoma Šiška in Dravlje proti Kosezam so že odstranili.