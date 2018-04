Zabodeni 18-letnik je v smrtni nevarnosti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po do zdaj zbranih obvestilih in prvih ugotovitvah je znano, da sta se 18-letni oškodovanec in 21-letni osumljenec sprla. V sporu je 21-letnik zabodel 18-letnika, nato pa s kraja zbežal z osebnim avtomobilom, še sporočajo.

Policisti so osumljenca kmalu po dogodku izsledili in prijeli, ko je bil v skupini več oseb. Nato so 21-letniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja odvzeli prostost, preostale osebe pa izpustili.

Več informacij bo znanih jutri.