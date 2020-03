Z vzglavnikom poskušala zadušiti sostanovalko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so jih delavci socialnovarstvenega zavoda z območja mariborske policijske uprave sinoči obvestili o poskusu uboja. 36-letna stanovalka je v sobi na varovanem oddelku poskušala vzeti življenje 49-letni sostanovalki v isti sobi. 49-letnico je, medtem ko je ta spala, poskušala zadušiti z vzglavnikom, vendar pa se je žrtev prebudila in se ubranila.