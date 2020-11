Z goljufijami posameznike in podjetja oškodoval za 50 tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec novembra so bežigrajski policisti zaključili kriminalistično preiskavo več goljufij, za katere je osumljen 29-letnik z Gorenjske. Moški je po do zdaj zbranih podatkih v zadnjih dveh mesecih storil devet kaznivih dejanj goljufije, s katerimi je fizične osebe in posamezne poslovne subjekte skupno oškodoval za okoli 50 tisoč evrov.

Z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin ob nakupu goriva, nakupu tovornega vozila, najemu vozila ter pri nakupih več mobilnih telefonov je 29-letnik spravljal v zmoto različne fizične osebe in predstavnike poslovnih družb. Pri nakupih je oškodovance prepričal, da je plačilo izvedel prek aplikacije na mobilnem spletnem bančništvu ter da je plačilo blaga že opravil, čeprav je bilo plačilo v čakanju. Po pridobitvi predmetov je osumljenec plačila preklical, tako da niso bila opravljena, so danes po pisanju STA sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Družini vrnili, kar jim je ukradel

Policisti so Gorenjca za čas zbiranja obvestil pridržali, ob tem pa so mu zasegli protipravno pridobljen osebni avtomobil, vreden 17 tisoč evrov, ter ga vrnili oškodovani družbi. Po zbranih obvestilih so moškega izpustili na prostost, zoper njega pa bo na pristojno tožilstvo podana kazenska ovadba, še piše STA.

Na policiji ob tem opozarjajo občane, da naj bodo pozorni na tovrsten način izvrševanja kaznivih dejanj. Blago naj izročijo šele po temeljiti preveritvi, ali je do plačila res prišlo. Ker obstaja možnost, da je oškodovancev še več, morebitne žrtve kaznivega dejanja, ki je bilo storjeno na opisan način, pozivajo, da to prijavijo najbližji policijski postaji ali na številko 113.