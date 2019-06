Vlamljala v kleti, zdaj pa pristala za zapahi

Prekmurski policisti so od začetka do konca maja obravnavali več kaznivih dejanj in poskusov velikih tatvin v kletnih prostorih stanovanjskih blokov v Murski Soboti. Policisti so ugotovili, da za skupno 31 tatvinami oziroma vlomi stojita 46-letnika iz Murske Sobote in okolice Maribora. Preiskovalni sodnik je zoper dvojico odredil pripor.

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, je bilo od 9. do 29. maja vlomljeno v 29 kletnih boksov, dve tatvini pa sta bili izvršeni s hodnika stanovanjskega bloka. Policisti so po zbranih obvestilih na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti podali pobudo za hišno preiskavo pri dveh 46-letnikih iz Murske Sobote in okolice Maribora.

Osumljenca za tatvine že v priporu

Hišno preiskavo so policisti opravili 29. maja, pri tem pa našli in zasegli dokaze za storitev vseh kaznivih dejanj. Osumljencema so odvzeli prostost in ju privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je opravil zaslišanje.

46-letnika sta osumljena storitve petih kaznivih dejanj velike tatvine in šestih kaznivih dejanj tatvine. V petih primerih kaznivih dejanj tatvine so oškodovanci umaknili kazenski pregon. Po opravljenem zaslišanju je bil za oba osumljenca odrejen pripor.