Pogrešanega Britanca iščejo tudi z dronom #foto

Tokrat se je policistom Policijske uprave (PU) Nova Gorica pridružilo večje število policistov gorske policijske enote z območja PU Nova Gorica, Ljubljana in Kranj, pa tudi pripadniki specialne enote policije s potapljači in bovški prostovoljni gasilci.

Policisti gorske enote so ustrezno opremljeni z vso pripadajočo alpinistično opremo in usposobljeni za delo v najzahtevnejših razmerah.

Prav tako danes pri iskanju pogrešanega 23-letnega Britanca spet sodelujejo tudi policisti Generalne policijske uprave, ki območje pregledujejo s pomočjo drona. Pogrešanega britanskega državljana do tega trenutka še niso našli.

Tako kot prejšnje dni iskalno akcijo na Bovškem spremljajo tudi ožji sorodniki in znanci pogrešanega. Bovški policisti so jim že prej predstavili vse dozdajšnje izvedene in načrtovane aktivnosti v zvezi z iskanjem pogrešanega, pa tudi delo, ki ga v zvezi s tem opravljajo tako policisti kot tudi drugi reševalci sil za zaščito in reševanje, ki sodelujejo pri omenjenem iskanju.

23-letnik odšel poiskat mobilni telefon, nato pa izginil

Po do zdaj zbranih podatkih sta se britanska državljana, stara 23 in 27 let, v četrtek zadrževala na južni strani trdnjave Kluže. Mlajšemu je v sotesko deroče reke Koritnice padel mobilni telefon, zaradi prepadnosti in strmega terena pa mu ni uspelo priti do desnega brega reke, kjer bi lahko našel izgubljeni telefon.

Iskalna akcija danes poteka na območju trdnjave Kluže in bližnje soteske reke Koritnice.

Oba sta se zato s kombijem odpeljala po regionalni cesti približno pol kilometra naprej od trdnjave v smeri Loga pod Mangartom in parkirala. 23-letnik je šel ob približno 17.45 iskat telefon ob levem bregu reke, kmalu zatem pa se je za njim izgubila vsaka sled. Teren na tem območju je zelo strm in nevaren, zaradi obilnih padavin v zadnjem času pa je vodostaj Koritnice povišan.

23-letnik je v četrtek odšel poiskat mobilni telefon, nato pa izginil.