Vlak na nezavarovanem delu proge povozil moškega

Novomeški policisti so bili včeraj nekaj po 10. uri obveščeni o nesreči na železniških tirih med Sevnico in Blanco, kjer naj bi vlak povozil moškega. Na kraj so bili napoteni policisti in kriminalisti in po prvih ugotovitvah ter zbranih obvestilih je moški prečkal železniške tire na nezavarovanem delu v trenutku, ko je iz smeri Zidanega Mosta pripeljal potniški vlak. Strojevodja je pričel zavirati, moškega je na nevarnost opozarjal z zvočnimi signali, vendar trčenja ni mogel preprečiti, so sporočili s PU Novo mesto.

72-letni moški iz Sevnice je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Kriminalisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo, še dodajajo na policiji.