V Zgornjem Posočju zaskrbljeni, število prometnih nesreč motoristov narašča

Kot je dejal Evgen Govekar, statistični podatki o skupnem številu prometnih nesreč sicer ne kažejo pravega stanja, saj so letos obravnavali 373 prometnih nesreč, v enakem obdobju lani pa 358. Izrazito poslabšanje se kaže v smrtnih žrtvah letošnjih prometnih nesreč, saj žrtvi sredine prometne nesreče slovaških motoristov v Trenti predstavljata že letošnjo osmo oziroma deveto smrtno žrtev na cestah PU Nova Gorica.

Novogoriški policisti opozarjajo na nesreče z udeležbo motoristov

Ob tem je Govekar posebej opozoril na problematiko nesreč z udeležbo motoristov. Ceste na območju PU Nova Gorica, še posebej pa ceste v Zgornjem Posočju in na tako imenovani Keltiki, so namreč vsakodnevno, še posebej pa konec tedna, preobremenjene z vozniki motornih koles. Letos prometne nesreče te kategorije voznikov in posledice še posebej izstopajo.

Novogoriški policisti izpostavljajo skrb vzbujajoč trend glede števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi motoristi. Foto: PU Nova Gorica

Zgodilo se je namreč že 32 prometnih nesreč z udeležbo voznikov motornih koles, pri čemer so trije vozniki in ena sopotnica umrli, štirje vozniki so bili hudo poškodovani, 12 pa lažje. Podatki negativno odstopajo od dolgoletnega statističnega povprečja, je poudaril Govekar.

Med vzroki za nesreče je navedel predvsem individualne napake voznikov, kot so nepravilna prehitevanja, kar je bil glavni vzrok vseh letošnjih nesreč s smrtnim izidom in hudim telesnim poškodbam motoristov. Delež voznikov motornih koles, ki so bili povzročitelji nesreč, je bil namreč 81-odstoten.

V večini nesreč udeleženi tuji državljani

V veliki večini so v nesrečah udeleženi tuji državljani, največ pa se jih je zgodilo na relacijah Kobarid–Bovec–Trenta–Vršič. Po Govekarjevih besedah so relacije v Zgornjem Posočju v zadnjih letih resnično postale magnet za domače in tuje voznike motornih koles. Gre za panoramsko turistično cesto in zahtevno konfiguracijo cest, ki so še posebej skozi dolino Trente dokaj ozke, je dodal.

V veliki večini so v nesrečah motoristov udeleženi tuji državljani, največ pa se jih je zgodilo na relacijah Kobarid–Bovec–Trenta–Vršič, je poudaril vodja sektorja uniformirane policije PU Nova Gorica Evgen Govekar. Foto: PU Nova Gorica

Ob tem je opozoril na dnevne motorizirane obiskovalce Posočja, med katerimi je vse več neodgovornih in objestnih posameznikov. To se po njegovih besedah kaže v nekritičnih prehitevanjih, s tem ogrožanjem drugih udeležencev v cestnem prometu, ter prekoračitvah hitrosti.

Policisti do te problematike po Govekarjevih besedah pristopajo na več načinov. Tako si bodo v naslednjih dneh skupaj s cestnim presojevalcem Agencije za varnost cestnega prometa ogledali kraje in relacije letošnjih prometnih nesreč s hujšimi posledicami ter poskušali ugotoviti, ali so mogoči še kakšni ukrepi na prometni infrastrukturi.

Kot tradicionalne preventivne ukrepe pa je navedel stalna opozorila policije, stike z motoklubi in ozaveščanje motoristov. Policisti poskušajo biti tudi čim bolj učinkoviti pri nadzoru, umirjanju prometa in kaznovanju objestnih voznikov motornih koles.