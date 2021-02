V Zagrebu priprli 79-letnega prodajalca kokaina

Zagrebška policija je zaradi suma nezakonite proizvodnje in prodaje prepovedanih drog priprla 79-letnika. V začetku tedna so v njegovem stanovanju v Zagrebu našli več kot 100 gramov kokaina in digitalno tehtnico, na kateri so bile sledi mamil, je danes sporočila zagrebška policijska uprava.

Kriminalisti sumijo 79-letnika, da je na za zdaj še neznan način nabavil večje količine kokaina z namenom prodaje. Mamila je skrival v svojem stanovanju, v katerem je kokain prepakiral ter prodajal, so po navedbah STA zapisali na spletni strani policijske uprave Zagreb.

Moški je v ponedeljek v svojem stanovanju policistom prostovoljno izročil pet plastičnih zavojčkov, v katerih je bilo nekaj manj kot sedem gramov kokaina. Kriminalisti so naslednji dan na podlagi sodnega naloga preiskali njegovo stanovanje. Našli so dve plastični vrečki, v katerih je bilo nekaj več kot 100 gramov kokaina, in digitalno tehtnico, na kateri so bile sledi mamil, so dodali.

Po končani preiskavi so moškega kazensko ovadili zaradi trgovine z mamili in prepeljali v pripor, še poroča STA.