V Pulju potrdili, da so v morju našli 47-letnega Slovenca

Na oddelku za patologijo v puljski bolnišnici so danes opravili obdukcijo trupla, ki so ga v ponedeljek našli v morju pred Porečem. Potrdili so, da gre za 47-letnega Slovenca, ki je 25. julija pred avtokampom v Vrsarju padel z vodnega skuterja, je sporočila istrska policija.

Dodali so, da obdukcija ni mogla zagotovo potrditi vzroka smrti, zato so odredili nadaljnje preiskave.

47-letni Slovenec je v četrtek pozno popoldne pred obalo Vrsarja padel z vodnega skuterja, s katerim je prevažal tudi svojega mladoletnega otroka, drugega otroka pa je vlekel za seboj na napihljivem obroču iz gume.

Iz doslej še neznanega razloga je moški padel v morje preko krmila, nato se je za njim izgubila vsaka sled. Na sebi ni imel rešilnega jopiča. V trenutku nesreče je vozil v bližini gliserja, ki je za seboj prav tako vlekel osem oseb.

Pogrešanega so iskali štiri dni, truplo iz vode izvlekli pred Porečem

Istrska policija, luška kapetanija, policijski potapljači, gasilci ter potapljači kluba Morska zvezda so pogrešanega Slovenca intenzivno iskali štiri dni. Njegovo truplo so v ponedeljek izvlekli iz morja pred Porečem.

Istrska policija je sporočila, da so pred tem okoli poldneva dobili obvestilo službe za iskanje in reševanje na morju, da so navtiki v morju pred Porečem opazili truplo, ki plava na morju. Pripadniki pomorske policije so nato na devetih navtičnih miljah od poreškega pristanišča našli in iz morja potegnili truplo moškega.

