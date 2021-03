V prometni nesreči v Kopru umrl 81-letni voznik skuterja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koprski policisti so bili ob 11.26 obveščeni o prometni nesreči Ankaranski cesti v Kopru. Po prvih zbranih podatkih sta bila v prometni nesreči udeležena voznik skuterja, 81-letni Koprčan, in voznik tovornega vozila, državljan Ukrajine. Vozila sta v isto smer.

Po trčenju je voznik skuterja padel. Hudo poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, od koder so policijo popoldne popoldan obvestili, da je zaradi poškodb umrl.

Ogled kraja in ugotavljanje poteka prometne nesreče še poteka. To je na območju Policijske uprave Koper letos prva prometna nesreča s smrtnim izidom, so sporočili policisti.