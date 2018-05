V prometni nesreči pri Gruškovju umrla nemška državljanka

Ponoči sta pred mejnim prehodom Gruškovje trčili osebno in tovorno vozilo. Po ugotovitvah policije je nesrečo povzročil 46-letni državljan BiH, ki je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje z osebnim avtomobilom trčil v ograjo in nato v tovornjak. Njegova sopotnica, 52-letna nemška državljanka, je zaradi poškodb umrla.

Fotografija je simbolična. Foto: STA

Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, je 46-letni državljan BiH danes ponoči vozil osebni avtomobil nemških registrskih številk po obvozni gradbiščni cesti iz smeri Podlehnika proti mednarodnemu mejnemu prehodu Gruškovje. Kakšnih 300 metrov pred mejnim prehodom, kjer je promet preusmerjen levo, pa je voznik zaradi neprilagojene hitrosti vožnje zapeljal naravnost.

S sprednjim delom vozila je trčil v začasno betonsko varnostno ograjo ob desnem robu vozišča in bočno oviro. Vozilo je odbilo na nasprotno vozišče, kjer je trčil v ograjo ob levem robu vozišča, nato pa ga je odbilo nazaj čez celotno vozišče. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno po svojem voznem pasu pripeljal 27-letni državljan Srbije v tovornem vozilu in kljub zaviranju trčil v sprednji del osebnega avtomobila.

V nesreči so se voznik osebnega avtomobila ter njegovi sopotnici, 52- in 31-letna nemška državljanka, hudo poškodovali, 27-letna nemška državljanka pa lažje. Vse so reševalci prepeljali v ptujsko bolnišnico, kjer je 52-letna potnica proti jutru umrla. Voznik tovornega vozila v nesreči ni bil poškodovan.

Policisti bodo voznika osebnega avtomobila kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.