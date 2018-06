Na šolskem avtobusu, ki ga je vozil 52-letni voznik, sta se zaradi trčenja lažje poškodovala učenca, stara devet in deset let. Oba sta v spremstvu staršev sama iskala zdravniško pomoč v SB Ptuj, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policisti so voznici osebnega avtomobila vročili plačilni nalog.