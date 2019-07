V lokalu se je vnel prepir, 26-letnik je posegel tudi po pištoli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V gostinskem lokalu v San Simonu v Izoli sta se v nedeljo malo po polnoči sprla dva slovenska državljana. 26-letnik iz Maribora je s kozarcem po glavi udaril 36-letnika, ki živi v tujini, in ga lažje telesno poškodoval. Ko sta poškodovani in njegova partnerica zapustila lokal, je 26-letni Mariborčan izza pasu potegnil pištolo in dvakrat sprožil v zrak.

Policisti so 26-letniku na kraju dogodka odvzeli prostost, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma nasilništva in povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili s koprske policijske uprave.

Množični pretep v lokalu v Portorožu

V soboto zjutraj so bili policisti na Obali obveščeni tudi o pretepu v gostinskem lokalu v Portorožu. V pretepu je bilo udeleženih več gostov lokala in varnostniki zasebnega varovanja, ki so opravljali varovanje v lokalu.

Pretep se je nadaljeval tudi na cesti zunaj lokala. En človek je bil huje telesno poškodovan, najmanj eden pa lažje. Policisti bodo zoper več ljudi podali kazenske ovadbe zaradi suma nasilništva ter povzročitve hudih in lahkih telesnih poškodb.