Osp: v kampu eksplodirala jeklenka in poškodovala dve osebi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kampu v naselju Osp v občini Koper je v četrtek okoli 21.30 eksplodirala manjša plinska jeklenka in poškodovala dve osebi. Gasilci so opravili ogled kraja dogodka in odklopili še eno poškodovano jeklenko.