V Grosupljem zasegli 400 sadik in pol kilograma posušene konoplje #foto

Ljubljanski kriminalisti so med hišno preiskavo zasegli 400 sadik in pol kilograma posušene konoplje.

Foto: PU Ljubljana

Ljubljanski kriminalisti so v ponedeljek med hišno preiskavo pri 51-letnem slovenskem državljanu na območju Grosupljega odkrili poseben prirejen prostor za pridelavo in vzgojo konoplje. Pri tem so zasegli okoli 400 sadik konoplje, pol kilograma posušene konoplje in pripomočke za gojenje prej omenjene prepovedane droge.