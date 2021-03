V čelnem trčenju avtomobila s tovornjakom umrl 60-letnik

V bližini Ptuja se je dopoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 60-letni voznik osebnega avtomobila. Čelno sta namreč trčili osebno in tovorno vozilo, to se je prevrnilo na bok. Voznik osebnega avtomobila se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

Policiste so danes ob 10.29 obvestili, da se je na regionalni cesti Ptuj–Trnovska vas, pri naselju Ločič, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebni in tovorni avtomobil. Ker je bil voznik osebnega avtomobila ukleščen v vozilu, so bili na kraj nesreče napoteni tudi gasilci. Ti so voznika s tehničnim posegom rešili iz vozila, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Policisti so ugotovili, da je skoraj 60-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Ptuja proti Trnovski vasi. V izteku desnega preglednega ovinka je nenadoma zapeljal v levo, na nasprotno smerno vozišče, po katerem mu je nasproti pravilno pripeljal 47-letni voznik tovornega avtomobila.

Vozili sta čelno trčili, nato se je tovorno vozilo prevrnilo na bok, voznik osebnega avtomobila pa je ostal ukleščen. Voznika sta bila sicer v vozilih sama.

Voznik osebnega avtomobila se je v prometni nesreči tako hudo poškodoval, da na kraju nesreče umrl, voznika tovornega avtomobila pa so z reševalnim vozilom prepeljali v ptujsko bolnišnico. Tam so ugotovili, da ima lahke telesne poškodbe.

Policisti vzrok, zakaj je voznik osebnega avtomobila nenadoma zavil v levo, še preiskujejo, so še sporočili s PU Maribor.