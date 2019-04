Ulcinj: Povzročitelj nesreče, v kateri sta umrla Slovenca, obsojen na tri leta zapora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Črnogorec Srđan Danilović, ki je v Ulcinju lani poleti z gliserjem do smrti povozil dva slovenska državljana, še dva pa sta bila huje poškodovana, je bil na prvostopenjskem sodišču v Ulcinju obsojen na tri leta zaporne kazni.

Po poročanju Dela je obdolženi lani poleti v bližini hotela Otrant v Ulcinju povzročil hudo nesrečo na morju, ki se je tragično končala za ženo in desetletnega sina Petrita Izairja, znanega trenerja tajskega boksa, mladinskega selektorja in ustanovitelja kluba Muay Thai Gym Gladiator iz Črnomlja. Huje poškodovana sta bila tudi Petrit in njegova trinajstletna hčerka, a njuno življenje ni bilo ogroženo.

Obtoženi krivde za nesrečo in smrt slovenskih državljanov ni priznal

Obdolženi je že na prvem zaslišanju pred sodnikom zavračal odgovornost za nesrečo in smrt slovenskih državljanov, a dokazi tožilstva so bili očitno dovolj za obsodbo na prvi stopnji. Za nesrečo naj bi bili krivi njegovi hitri manevri in neustrezna hitrost gliserja, zaradi česar je voznik izgubil nadzor nad plovilom.

Za seboj je vlekel tudi napihljivo banano. Ko je poskušal prehiteti drugo turistično ladjico, je banana trčila v ladjico, od koder jo je odbilo v skupino plavalcev.