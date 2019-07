Ujeli in priprli Romune, ki so kradli po Sloveniji

Policisti celjske policijske postaje za izravnalne ukrepe so prejšnji torek ob večernem nadzoru na avtocesti naleteli na tri romunske državljane, osumljene velikih tatvin na območju Policijskih uprav Koper, Maribor in Celje. Kot so sporočili z omenjenih policijskih uprav, je bil zoper vse tri odrejen pripor.

Policista sta pri nadzoru na avtocesti v smeri proti Mariboru zaznala sumljivo vozilo s francoskimi registrskimi tablicami. Ustavila sta ga na počivališču Zima ter v postopku s 23-letnim voznikom ter 27 in 45 let starima sopotnikoma ugotovila, da je zoper slednja dva odrejen odvzem prostosti zaradi utemeljenega suma vloma v trgovine z mobilnimi aparati na območju Maribora in Celja. V Mariboru naj bi povzročila za okoli 62 tisoč, v Celju pa za okoli 72 tisoč evrov škode.

Vse tri romunske državljane so policisti pridržali, njihov avtomobil pa zasegli in pozneje na podlagi odredbe celjskega okrožnega sodišča opravili preiskavo, ki so jo vodili mariborski in celjski kriminalisti.

Razvozlali rop prodajalne v Kopru

Med postopki s pridržanimi Romuni jih je občan obvestil, da je na počivališču Zima našel nahrbtnik, v katerem je bilo več kot 50 različnih vrednejših ur ter zapestnic. Policisti so ugotovili, da so bile v noči prej ukradene v Kopru, kjer so vlomili v prodajalno enega od trgovskih centrov in tako za več kot 18 tisoč evrov oškodovali podjetje iz Ljubljane. Še pred vlomom so iz osebnega vozila, parkiranega na bližnjem parkirišču, ukradli registrske tablice in jih uporabili na svojem vozilu.

Kot so še sporočili s policije, so osumljeni skušali zapustiti Slovenijo in ukradene predmete prodati v tujini.

Policisti so 45-letnika privedli pred celjsko sodišče, ki je po zaslišanju zanj najprej odredilo sodno pridržanje in nato pripor, mlajša dva pa pred koprsko sodišče, kjer so jima izrekli enak ukrep. Vsem trem zaradi sodelovanja pri veliki tatvini grozi do pet let zapora.

Sicer pa policija nadaljuje zbiranje obvestil, saj obstaja velika verjetnost, da so osumljeni del skupine, ki izvršuje kazniva dejanja v različnih državah Evropske unije.