Trojni umor v Sukošanu

Po neuradnih informacijah hrvaških medijev je 63-letni Hrvat okoli 13. ure v družinski hiši s topim trdim predmetom najprej ubil svojo sestro in njenega starejšega sina, nato pa še sestrino taščo. Po zločinu je zapustil hišo, sosedi povedal kaj je storil in z motorjem pobegnil. Policisti so ga okoli 15. ure našli v gozdu blizu Sukošana, kjer si je sodil sam.

Po neuradnih informacijah je bila družina v dolgotrajnem sporu zaradi nerešenih lastninskih vprašanj, to pa bi lahko bil tudi vzrok za družinsko tragedijo. Policija primer še preiskuje.