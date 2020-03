Streljanje v Zrečah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so v petkovih večernih urah na območju Zreč pridržali 50-letnega moškega, ki je v stanovanjski hiši in na dvorišču streljal s pištolo. V dogodku ni bil nihče poškodovan, moškega pa so pridržali.