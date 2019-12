Srbski državljan, ki je goljufal Slovence, pristal za rešetkami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je priprla 35-letnega srbskega državljana, ki je na območju Slovenije izvedel najmanj 37 kaznivih dejanj. Med drugim je zlorabil identiteto najmanj dveh oškodovancev ter v njunem imenu najemal kredite, vozila in stanovanja.

Ljubljanski policisti so konec novembra odvzeli prostost 35-letnemu državljanu Srbije, ki je zakrivil 37 kaznivih dejanj. Utemeljeno je osumljen storitve skupno 37 kaznivih dejanj zlorabe osebnih podatkov, ponarejanja listin, overovitve lažne vsebine in goljufij, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Storilec je zlorabil identiteto najmanj dveh oškodovancev ter v njihovem imenu in v njihovo škodo izvrševal kazniva dejanja.

Policija je ugotovila, da je v enem primeru zlorabil podatke oškodovanca, ter si tako na upravni enoti pridobil osebne dokumente na njegovo ime. Na podlagi teh dokumentov je overjal lažne vsebine pri notarju večinoma za najem kreditov in si tako pridobil protipravno premoženjsko korist. Prav tako je pri različnih oškodovancih najemal ali kupoval vozila, različne artikle, najemal stanovanja in sklenil več pogodb za telekomunikacijske in druge storitve. Pri tem pa v nadaljevanju ni plačal kupnine ali najemnine oziroma ni izpolnjeval pogodbenih obveznosti.

V drugem primeru pa je na podlagi najdenih dokumentov oškodovanca na podoben način izvrševal opisana kazniva dejanja, so pojasnili s PU Ljubljana.

Oškodovanke zanj najemale celo kredite

Prav tako je 35-letnik v nekaj primerih stopil v kontakt z mlajšimi oškodovankami v gostinskih lokalih. Po določenem času je zlorabil njihovo zaupanje ter izvajal zgoraj opisana podobna kazniva dejanja. Večinoma so oškodovanke zanj najemale kredite ali sklepale različne pogodbe za storitve, po tem pa ni izpolnil obljub o vračilu denarja.

Policija je osumljenca 28. novembra s kazensko ovadbo privedla k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Ker je osumljenec kazniva dejanja izvrševal že od leta 2015 policija sumi, da je oškodovancev še več. Policija vse morebitne oškodovance naproša, da se zglasijo na Policijski postaji Ljubljana Center ali pa pokličejo številko 113 ali (01) 475 06 00.