Sporočil, da je ob pristanišču v Kopru bomba

Varnostno-nadzorni center Luke Koper je malo pred eno uro popoldne obvestil policijo, da so prejeli anonimni klic, v katerem je neznan moški napovedal eksplozijo bombe ob pristanišču.

Policisti so čez manj kot dve uri v središču Kopra prijeli enega človeka, vendar njegovo vpletenost v dogodek še preverjajo. Kot so še sporočili s Policijske uprave Koper, škoda ni nastala in nihče ni poškodovan, eksplozivnega sredstva pa niso našli.

Glede na to, da vse policijske in kriminalistične aktivnosti še potekajo, trenutno več podatkov ne morejo posredovati. Več informacij bo predvidoma znanih jutri.