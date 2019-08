Šoštanj: v lovu na nevarnega voznika poškodovanih šest policistov

V Šoštanju so policisti v torek obravnavali 52-letnega voznika, ki je čez nogo zapeljal 26-letnemu občanu, nato pa bežal pred policijo in se upiral aretaciji. Posredovanje, v katerem so možje v modrem najprej uporabili stinger, za obvladanje moškega pa še prisilna sredstva, se je med drugim končalo s tremi poškodovanimi policijskimi vozili. V incidentu je bilo lažje poškodovanih šest policistov, dva sta trenutno na bolniški.

Policisti so v torek v večernih urah na območju Šoštanja obravnavali 52-letnega voznika, ki je s svojo vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence v cestnem prometu. Omenjeni 52-letnik je na Aškerčevi cesti v Šoštanju čez nogo zapeljal 26-letnemu občanu, med vožnjo pa je poškodoval več vozil. Na celjski policijski upravi so potrdili, da so bila med poškodovanimi vozili tudi tri policijska.

Med uporabo prisilnih sredstev je bilo lažje poškodovanih šest policistov

52-letnik na znake policistov ni ustavil. Vozilo je ustavil šele potem, ko so policisti uporabili stinger. Ko je moški zapuščal vozilo, se je uprl policistom, ki so ga obvladali šele z uporabo prisilnih sredstev. Med uporabo slednjih je bilo lažje poškodovanih šest policistov, ki so po dogodku morali poiskati zdravniško pomoč, na bolniški pa sta trenutno dva policista.

Po naših informacijah naj bi 52-letnik vozil pod vplivom alkohola, vendar pa tega na policiji danes niso potrdili. "Osumljenemu je bil odrejen strokovni pregled, katerega rezultati bodo potrdili ali ovrgli prisotnost alkohola, zdravil oziroma drugih psihoatkivnih snovi," so pojasnili na Policijski upravi Celje. Dodali so, da bodo osumljenega kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, odvzema motornega vozila in tatvine.