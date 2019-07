Pred Izolo zagorel čoln, potniki poskakali v morje

V morju pred Izolo je danes zagorel čoln s šestimi potniki na krovu. Na pomoč so priskočili gasilci, ki so ogenj pogasili, pri poskusu, da bi za zvlekli na obalo, pa se je čoln potopil. Vse potnike so rešili.

Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje je na sedemmetrskem čolnu zagorelo ob 13.44, ko se je nahajal približno eno navtično miljo od obale.

Posredovali so reševalci. Čoln pristaniške kapitanije je iz morja pobral šest oseb in prepeljal na izolski carinski pomol. Tam jih je pregledala mobilna enota centralne urgentne službe in ugotovila, da je ena oseba lažje poškodovana. Požar na čolnu so pogasili koprski gasilci in vlačilec.

Čoln je ekipa sektorja za varovanje obalnega morja skušala privleči do obale v Izoli, vendar se je zaradi poškodb okoli 100 metrov pred obalo potopil. S sanacijo bodo nadaljevali v nedeljo.