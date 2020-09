Ponoči so gasilce obvestili o požaru. Skupaj z gasilsko-reševalnim centrom Ajdovščina so ga uspešno pogasili.

Ponoči so gasilce obvestili o požaru. Skupaj z gasilsko-reševalnim centrom Ajdovščina so ga uspešno pogasili. Foto: PGD Ajdovščina

Ob 2.34 so gasilci dobili klic o požaru, ki divja na Grivški poti v Ajdovščini. Na klic so se poleg PGD Ajdovščina odzvali tudi pri poklicni enoti gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina, skupaj so požar uspešno pogasili. V ognju je bilo uničenih pet komunalnih zabojnikov in štirje avtomobili.

Na kraj dogodka je prišla policija, ki bo ugotovila vzrok požara ter presodila, ali je šlo za kaznivo dejanje. Za zdaj ni jasno, ali je zagorel avtomobil, požar pa se je razširil na druge avtomobile in komunalne zabojnike, ali pa je zagorelo v zabojniku in se je požar posledično razširil tudi na avtomobile.

