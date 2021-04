Znanih več podrobnosti požara na osnovni šoli v Kranju #foto

Kriminalisti so danes opravili ogled kraja sredinega požara na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju in ugotovili, da je zagorelo v tedaj praznem prostoru za pouk kemije. Vzrok požara še ugotavljajo, jasno pa je, da ni šlo za namerno dejanje. V požaru so bile poškodovane tri učilnice, pouk na šoli pa naj bi znova stekel po prvomajskih počitnicah.

V šoli je zagorelo v sredo med 19. in 20. uro. Ko je požar izbruhnil, so bile v šoli štiri čistilke in računalničar, ki so pravočasno zapustili stavbo. Požar so sicer prvi opazili stanovalci z bližnje ulice, ki so videli, da se iz šole vali dim in o tem obvestili gasilce, je povedal ravnatelj šole Aleš Žitnik.

Gasilci so iz šole reševali živali, ki so bile v učilnici za biologijo, vendar vseh niso uspeli rešiti, je povedal poveljnik Gasilsko reševalne službe Kranj Andraž Šifrer. Žitnik je pojasnil, da sta poginila dva morska prašička in štirje puščavski skakači.

"Ne vem, če bo 100.000 evrov dovolj"

Po grobi oceni so bile v požaru poškodovane tri učilnice. Povsem uničen je kabinet za kemijo, v katerem je zagorelo. Foto: Facebook OŠ Franceta Prešerna V intervenciji so poleg poklicnih sodelovali tudi gasilci petih prostovoljnih društev, skupaj 81 gasilcev. Požar so hitro pogasili. Po nestrokovni oceni pa je nastalo za nekaj 10.000 evrov škode. Manjši prostor za pouk kemije je uničen, zaradi ognja pa so nastale termične poškodbe tudi na sosednjih učilnicah, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Ravnatelj je pojasnil, da so bile po grobi oceni v požaru poškodovane tri učilnice. Povsem uničen je kabinet za kemijo, v katerem je zagorelo. Uničena je tudi učilnica za kemijo, zelo poškodovana pa sta še kabinet za biologijo in učilnica za slovenščino.

"Škodo težko ocenim, ampak če pomislim, da je poškodovan strop, to pomeni, da bodo za sanacijo potrebni tudi kakšni gradbeni posegi. Poleg tega je tu še vsa uničena oprema. Ne vem, če bo 100.000 evrov dovolj," je dejal ravnatelj.

Šolarji naj bi se vrnili po prvomajskih praznikih

Šolarji naj bi se vrnili po prvomajskih počitnicah. Foto: Facebook OŠ Franceta Prešerna Približno 500 otrok, ki obiskuje omenjeno šolo, je danes ostalo doma. Pouk poteka na daljavo. So pa danes v šolskih prostorih vseeno izvedli šolsko tekmovanjem, in sicer v treh učilnicah v spodnjih prostorih, kjer ni bilo škode.

Pouk bo na daljavo zagotovo potekal tudi še v petek, saj je treba šolo prezračiti. Po prvomajskih praznikih pa Žitnik pričakuje, da bi se otroci že lahko vrnili v šolo, če bosta čiščenje in sanacija dovolj hitra.

Na sredini intervenciji je bilo prisotno tudi vodstvo Mestne občine Kranj in civilna zaščita. Objekt je zavarovan, ravnatelj in župan Matjaž Rakovec pa sta že bila v navezi z zavarovalnim agentom ter ga prosila za urgentno obravnavo. "Mestna občina Kranj bo naredila vse, kar je v njeni moči, za čimprejšnjo ureditev prostorov, da bi jih učenci lahko uporabljali takoj po prvomajskih počitnicah," so pojasnili na občini.

Vzrok še ni znan

Vzrok požara medtem še ni znan. Kriminalisti so danes opravili ogled kraja in zavarovali material, ki bo predmet nadaljnjih analiz, suma, da bi šlo za namerno dejanje, pa ni. Po do sedaj preverjenih podatkih v prostoru, kjer je zagorelo, v času požara ni bilo nikogar, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Nekateri indici kažejo, da bi lahko prišlo do vžiga v košu za smeti v kabinetu za kemijo, je povedal Žitnik. Vendar morajo kriminalisti opraviti še nadaljnje preiskave in pogovore.