Policisti zaradi smrti po pretepu v Mariboru ovadili 35-letnika

Mariborski policisti so ovadili 35-letnega moškega, ki naj bi 7. januarja v množičnem pretepu na Vodnikovem trgu v Mariboru zabodel 25-letnika. Mladenič je kasneje umrl. Po besedah vodje mariborskih kriminalistov Roberta Munde na današnji novinarski konferenci imajo dokaze, da sta bila napadeni in njegov domnevni napadalec v stiku.

Usodni pretep se je zgodil 7. januarja letos, ko je bil v sporu zaboden 25-letnik, ki je tri dni kasneje zaradi hudih poškodb umrl v UKC Maribor. Po ugotovitvah policije je ovadeni 25-letnika zabodel, medtem ko je ležal na tleh in so ga drugi pretepali. Moški je ovaden kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti. Za to kaznivo dejanje je zagrožen zapor od treh do 15 let.

35-letnika so januarja že pridržali

V pretep je bilo vključenih devet ljudi, od tega je preiskovalna sodnica tri poslala v pripor, zaradi pomanjkanja dokazov pa je zunanjeobravnavni senat ugodil pritožbam zagovornikov obtoženih in pet dni kasneje vse tri izpustil na prostost. Med drugim so pridržali tudi ovadenega 35-letnika, ki prihaja z območja Maribora, je danes potrdila policija. Zdaj ga niso pridržali.

Policisti so v prvem delu preiskave opravili več kot sto razgovorov z različnimi osebami, zasegli več predmetov, izvedli so tudi hišno preiskavo. Policistom se ni javila nobena priča, ki bi videla, kdo je 25-letnika zabodel, čeprav je bilo tam več ljudi.

Policisti so ovadbo za smrt 25-letnika spisali dva meseca in pol po njegovi smrti. Foto: Matjaž Vertuš

Nepomemben spor prinesel smrt

Pretep se je zgodil zaradi nepomembnega spora. Vse skupaj se je začelo, ker se je skupina iz Celja z avtomobilom ustavila na Koroški cesti, Mariborčani pa niso mogli naprej. Voznik mariborskega avtomobila naj bi skupaj z znancem, ki je stal na pločniku, ogovarjal dekleti iz celjske družbe.

Ker sta zavrnili povabilo, naj gresta z njimi, je Mariborčan v srbskem jeziku zavpil: "Pusti ove k...," kar pa naj bi ujezilo Celjane. Eden od njih je zaklical, naj se lepše obnašajo. Nato naj bi začeli brcati mariborski avtomobil, zato je peterica stopila iz avta in začel se je množični pretep.