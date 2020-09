Policisti preiskujejo sum uboja na Goriškem

Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja uboja na Goriškem, so potrdili na Policijski upravi Nova Gorica. Kot so zapisali, je v sredo zaradi poškodb v zdravstveni ustanovi umrl moški. Ker je preiskava v zgodnji fazi predkazenskega postopka, s policije drugih podatkov trenutno še ne morejo posredovati.

Kriminalisti vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo in zbirajo obvestila zaradi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zoper življenje in telo. O vseh znanih okoliščinah bodo sproti obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s policije. O navedenem kaznivem dejanju so obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.