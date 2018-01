Policija: Ne bomo odnehali, dokler ne odkrijemo storilca

Na policiji poudarjajo, da dogodek obravnavajo v skladu z zakonom in ustavo. Foto: Matjaž Vertuš

Prijatelji pokojnega 25-letnika so danes na prizorišču zločina v Mariboru prižigali sveče, nato pa so odšli še do sedeža mariborske policije, kjer so se vprašali, kako je mogoče, da po vsem tem času in številnih pričah, ki so videle dogodek, še vedno ni znana celotna slika in kdo so storilci. Policijo sicer podpirajo pri iskanju storilca oziroma storilcev za to hudo kaznivo dejanje.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so štajerski policisti v zvezi s smrtjo 25-letnika, ki naj bi bil po neuradnih informacijah v pretepu zaboden v trebuh, do zdaj zbrali določena obvestila.

Policija: Pri svojem delu moramo spoštovati predpise

"Policija je obdelala in ovrednotila tudi določene dokaze in sledi s kraja kaznivega dejanja, kar terja svoj čas. Ker policija dela v skladu z zakoni in ustavo, to pomeni, da morebitnim osumljencem zagotavljamo vse človekove pravice in da moramo spoštovati predpise," so sporočili z mariborske policijske uprave.

Kot so poudarili, je vsem v interesu, da se ne le odkrije storilca oziroma storilce omenjenega dejanja, ampak da se odgovorne z dokazi, ki bodo prestali tudi tehtanje na sodišču, pripelje pred roko pravice. "Določeni ljudje so zato še na prostosti," pojasnjujejo na policiji.

Na poziv policije se ni javil noben očividec

Čeprav na policiji verjamejo, da obstaja veliko prič dogodka in ljudi, ki poznajo vse podrobnosti dogajanja pred pretepom in po njem, poudarjajo, da se na poziv policije doslej ni javila nobena od prič: "Morda se v javnosti širijo različne govorice in različna pričevanja, vendar policiji se ni javil nihče. Pa bi se morali."

Na mariborski policijski upravi so dodali, da preiskave primera ne bodo končali, dokler ne primejo storilca oziroma storilcev in jih pripeljejo pred sodišče. Vse ljudi, ki imajo informacije o omenjenem dogodku ali storilcih, zato naprošajo, da jim jih sporočijo na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.